Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Теннис
Теннис
 
21:10 19.12.2025 (обновлено: 21:17 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/vavrinka-2063431665.html
Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Олимпийский чемпион 2008 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что 2026 год станет для него последним в профессиональном туре.
2025-12-19T21:10:00+03:00
2025-12-19T21:17:00+03:00
теннис
спорт
роджер федерер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
станислас вавринка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826674229_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9762b5ab37e55acedc989e1f8859ff8a.jpg
/20240530/kotov-1949265749.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, роджер федерер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), станислас вавринка
Теннис, Спорт, Роджер Федерер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Станислас Вавринка
Вавринка завершит карьеру в 2026 году

Олимпийский чемпион швейцарский теннисист Вавринка завершит карьеру в 2026 году

© соцсети Стэна ВавринкиШвейцарский теннисист Стэн Вавринка
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© соцсети Стэна Вавринки
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2008 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что 2026 год станет для него последним в профессиональном туре.
Вавринка завершил сезон 2025 года на 157-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержав 4 победы при 13 поражениях.
«
"Последний рывок! У каждой книги должен быть финал. Пришло время написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет для меня последним в туре. Я все еще хочу выходить за пределы своих возможностей и завершить этот путь на самой высокой ноте. У меня все еще есть мечты в этом виде спорта. Я получал удовольствие от всего, что дал мне теннис, особенно от эмоций, которые я испытываю, играя перед вами. Я с нетерпением жду возможности увидеть встретиться с вами по всему миру", - написал Вавринка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вавринке 40 лет. Он является победителем Олимпиады 2008 года в паре с Роджером Федерером, обладателем 19 титулов турниров ATP (16 - в одиночном разряде), а также победителем трех турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016). В январе 2014 года Вавринка занимал третью строчку рейтинга ATP в одиночном разряде - наивысшую в своей карьере.
Российский теннисист Павел Котов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Котов назвал Вавринку, которого он победил на "Ролан Гаррос", кумиром
30 мая 2024, 08:21
 
ТеннисСпортРоджер ФедерерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Станислас Вавринка
 
Матч-центр
 
