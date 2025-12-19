https://ria.ru/20251219/vavrinka-2063431665.html
Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Вавринка завершит карьеру в 2026 году - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Вавринка завершит карьеру в 2026 году
Олимпийский чемпион 2008 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что 2026 год станет для него последним в профессиональном туре. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2008 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что 2026 год станет для него последним в профессиональном туре.
Вавринка завершил сезон 2025 года на 157-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержав 4 победы при 13 поражениях.
"Последний рывок! У каждой книги должен быть финал. Пришло время написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет для меня последним в туре. Я все еще хочу выходить за пределы своих возможностей и завершить этот путь на самой высокой ноте. У меня все еще есть мечты в этом виде спорта. Я получал удовольствие от всего, что дал мне теннис, особенно от эмоций, которые я испытываю, играя перед вами. Я с нетерпением жду возможности увидеть встретиться с вами по всему миру", - написал Вавринка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вавринке 40 лет. Он является победителем Олимпиады 2008 года в паре с Роджером Федерером, обладателем 19 титулов турниров ATP (16 - в одиночном разряде), а также победителем трех турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016). В январе 2014 года Вавринка занимал третью строчку рейтинга ATP в одиночном разряде - наивысшую в своей карьере.