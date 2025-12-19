Вавринка завершит карьеру в 2026 году

«

"Последний рывок! У каждой книги должен быть финал. Пришло время написать последнюю главу моей карьеры профессионального теннисиста. 2026 год станет для меня последним в туре. Я все еще хочу выходить за пределы своих возможностей и завершить этот путь на самой высокой ноте. У меня все еще есть мечты в этом виде спорта. Я получал удовольствие от всего, что дал мне теннис, особенно от эмоций, которые я испытываю, играя перед вами. Я с нетерпением жду возможности увидеть встретиться с вами по всему миру", - написал Вавринка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).