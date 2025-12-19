Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
14:52 19.12.2025
Васильев объяснил решение по Бубке уровнем интеллекта Зеленского
Васильев объяснил решение по Бубке уровнем интеллекта Зеленского
Васильев объяснил решение по Бубке уровнем интеллекта Зеленского
Решение властей Украины о лишении государственных стипендий ряда титулованных спортсменов несправедливо и говорит об уровне интеллекта человека, совершившего... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Васильев объяснил решение по Бубке уровнем интеллекта Зеленского

Васильев заявил, что решение по Бубке обусловлено уровнем интеллекта Зеленского

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение властей Украины о лишении государственных стипендий ряда титулованных спортсменов несправедливо и говорит об уровне интеллекта человека, совершившего данный поступок, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.
Пленарное заседание Госдумы РФ, завершающее осеннюю сессию - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке
Вчера, 13:26
"Такое решение показывает уровень интеллекта данного клиента (Зеленского). Потому что такие спортсмены действительно являются достоянием всего мира, а не какой-то конкретной страны. А уж тем более, если они являются гражданами какой-то страны, то, естественно, и государство, и все жители должны ими гордиться. Независимо от их личной точки зрения. Но пройдет время, все перемелется и все поменяется", - сказал Васильев.
"Я думаю, что ни Сергей Бубка, ни (четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию) Яна Клочкова, ни другие лишенные стипендий спортсмены не будут долго переживать, потому что все равно все вернется на круги своя и им по достоинству будут возданы честь и слава. Потому что помимо Украины ими гордится вообще весь мир. Господин Зеленский своим поступком поднял их рейтинг еще выше, ведь незаслуженно пострадавших людей уважают еще больше", - добавил собеседник агентства.
Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине
Вчера, 11:11
 
Спорт Сергей Бубка Дмитрий Васильев
 
