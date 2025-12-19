Васильев объяснил решение по Бубке уровнем интеллекта Зеленского

"Я думаю, что ни Сергей Бубка, ни (четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию) Яна Клочкова, ни другие лишенные стипендий спортсмены не будут долго переживать, потому что все равно все вернется на круги своя и им по достоинству будут возданы честь и слава. Потому что помимо Украины ими гордится вообще весь мир. Господин Зеленский своим поступком поднял их рейтинг еще выше, ведь незаслуженно пострадавших людей уважают еще больше", - добавил собеседник агентства.