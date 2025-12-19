Экс-тренера "Виктории" и "Славии" назначили главным тренером сборной Чехии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ранее возглавлявший "Викторию" из Пльзеня и пражскую "Славию" Мирослав Коубек назначен на пост главного тренера сборной Чехии по футболу, Ранее возглавлявший "Викторию" из Пльзеня и пражскую "Славию" Мирослав Коубек назначен на пост главного тренера сборной Чехии по футболу, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

Коубек сменил на посту Ивана Гашека, который был уволен со своей должности 15 октября после поражения сборной Чехии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против команды Фарерских Островов (1:2).

"Мирослав Коубек - тренер с высоким профессиональным рейтингом, четким видением, богатым опытом и рядом достижений как дома, так и в еврокубковых соревнованиях. Наша первая общая цель после долгих двадцати лет - пройти квалификацию на чемпионат мира. Коубек - подходящая личность, которая может объединить всю нашу футбольную семью, и вместе мы сможем достичь этой цели", - заявил глава FACR Давид Трунда.