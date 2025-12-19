Рейтинг@Mail.ru
Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали первой звездой матча НХЛ
19.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:18 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/shesti-2063104108.html
Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали первой звездой матча НХЛ
Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали первой звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали первой звездой матча НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл в овертайме "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали первой звездой матча НХЛ

"Рейнджерс" без Панарина обыграли "Сент-Луис" благодаря 26 сейвам Шестеркина

© МВД РФ twitter.com/nyrangersГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин
Голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© МВД РФ twitter.com/nyrangers
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл в овертайме "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Гейб Перро (27-я минута) и Джей Ти Миллер (63). В составе проигравших шайбой отметился Йонатан Берггрен (19).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 декабря 2025 • начало в 04:00
Закончен в OT
Сент-Луис
1 : 2
Рейнджерс
18:58 • Хонатан Берггрен
(Далибор Дворски)
26:02 • Gabriel Perreault
(Уилл Кюилл, Noah Laba)
62:21 • Джей Ти Миллер
(Винсент Трочек, Владислав Гавриков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков отдал голевую передачу на победную шайбу, всего на счету россиянина в текущем сезоне 14 очков (6 голов + 8 передач) в 36 матчах. Его партнер по команде нападающий Артемий Панарин пропустил матч из-за болезни. Голкипер нью-йоркского клуба Игорь Шестеркин отразил 26 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.
"Рейнджерс" с 38 очками занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона, "Сент-Луис" (34) идет пятым в Центральном дивизионе.
В других матчах дня "Баффало Сейбрз" обыграл дома "Филадельфию Флайерз" (5:3), "Калгари Флэймз" на своей площадке победил "Сиэтл Кракен" (4:2).
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Голы Тарасенко и Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Коламбусом"
Вчера, 05:54
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
