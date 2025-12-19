https://ria.ru/20251219/rpl-2063364618.html
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признан автором лучшего гола ноября - декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
