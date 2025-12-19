Рейтинг@Mail.ru
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре
Футбол
 
17:22 19.12.2025
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре
Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признан автором лучшего гола ноября - декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
футбол
спорт
дмитрий баринов
тамерлан мусаев
максим петров
локомотив (москва)
ростов
пфк цска
футбол
РПЛ назвала автора лучшего гола в ноябре - декабре

Гол Баринова в ворота "Ростова" признан лучшим в РПЛ в ноябре - декабре

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признан автором лучшего гола ноября - декабря в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале РПЛ.
Баринов отметился забитым мячом в выездном матче 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (3:1), который прошел 30 ноября.
Баринов одержал победу в голосовании экспертов РПЛ. На награду также претендовали форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев, полузащитник калининградской "Балтики" Максим Петров и нападающий тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков.
"Локомотив" завершил первую часть чемпионата на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 18 туров.
Футбол
 
