Джошуа против Пола: когда бой, где смотреть, прогнозы и коэффициенты
Единоборства
 
08:00 19.12.2025
Нокаутировал Кличко, а теперь дерется с блогером: бесславный конец чемпиона
Джошуа против Пола: когда бой, где смотреть, прогнозы и коэффициенты
Нокаутировал Кличко, а теперь дерется с блогером: бесславный конец чемпиона
В выходные американский видеоблогер и боксеp Джейк Пол проведет самый громкий бой в своей профессиональной карьере: его соперником станет бывший чемпион мира из РИА Новости Спорт, 19.12.2025
единоборства
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
бокс
джейк пол
энтони джошуа
бокс, джейк пол, энтони джошуа
Единоборства, Бокс, Джейк Пол, Энтони Джошуа
Нокаутировал Кличко, а теперь дерется с блогером: бесславный конец чемпиона

Поединок Джошуа против блогера Пола пройдет в субботу около 8:00 мск

Энтони Джошуа в бою против Владимира Кличко
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В выходные американский видеоблогер и боксеp Джейк Пол проведет самый громкий бой в своей профессиональной карьере: его соперником станет бывший чемпион мира из Великобритании Энтони Джошуа. РИА Новости Спорт анонсирует не имеющий ничего общего со спортом поединок, который, впрочем, привлечет колоссальное внимание болельщиков.

Пол против Джошуа

  • Когда: 19 декабря (20-е число мск);
  • Где: спортивный комплекс "Касея-центр", Майами (США);
  • Во сколько: турнир стартует в четыре утра по Москве. Главное событие вечера начнется ближе к 8:00 мск;
  • Трансляция: права на показ шоу принадлежат стриминговой платформе Netflix. В России на общедоступном ТВ бой показан не будет, трансляцию проведут тематические ВК-сообщества.

Кто такой Джейк Пол?

Американский блогер с колоссальной популярностью, в один момент решивший махать кулаками и делать мировой бокс снова великим. Но сколько бы 28-летний парень с YouTube не бился, все его бои видятся не спортивной историей, а зрелищным шоу. Возможно, это несправедливо по отношению к спортсмену, "побившему" Майка Тайсона, Хулио Сесара Чавеса - младшего и таких звезд ММА, как Бен Аскрен и Тайрон Вудли (оба отлетели в глухие нокауты), Андерсон Силва и Нейт Диас. Но все равно не покидает ощущение некой "постановы" в поединках Пола-младшего против "стариков".
Новый вызов — 36-летний Джошуа. Правда, изначально американец должен был встретиться с непобежденным чемпионом Джервонтой Дэвисом в ноябре, но из-за обвинений в домашнем насилии, выдвинутых против Дэвиса, бой был отменен, а затем реанимирован с новой звездой на постере. Что в случае с маленьким Джервонтой, что с новым соперником-гигантом шансов у Джейка нет никаких. Однако сам Пол как будто заряжается отсутствием интриги:
«

"Не думаю, что он сможет меня вырубить. У него не получится как следует прицелиться для нанесения силового удара. Мне кажется, на протяжении какого-то времени это будет тяжелый бой, но как только я изучу его темп, стиль, скорость и работу ног, все изменится. Он устанет, пытаясь преследовать меня по рингу, и вот тогда я покажу свою заготовку. Не буду раскрывать детали, но я знаю, как его нокаутировать, — все закончится где-то в пятом или шестом раунде". (MMA Fighting)

Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

Чего ждать от британца?

Когда-то Джошуа называли восходящей звездой мирового бокса, которая перепишет историю тяжелого веса и станет ориентиром для будущих бойцовских поколений на долгие годы. Как будто так и было, ведь Энтони побеждал Владимира Кличко и Александра Поветкина, Диллиана Уайта и Джозефа Паркера, собирал чемпионские пояса и успешно выстраивал собственный бренд. Но затем было сенсационное первое поражение от Энди Руиса, безнадежные проигрыши Александру Усику в дилогии и, наконец, нокаут от соотечественника Даниэля Дюбуа — все эти осечки "разоблачили" Джошуа. Олимпийский чемпион 2012 года действительно элитный "тяж", но никак не великий.
Сейчас ЭйДжею важно отвлечься от весеннего разгрома. И, добыв легкую, но громкую победу, неплохо заработать. Все это про поединок против блогера из США, которого британец менее чем через сутки обязан переехать в ринге, как это было в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
«

"Джейк — это тот, кого я должен победить ментально, потому что он ментально сильный боец. Если я смогу сломить его дух и подавить его, то сломаю Джейка. Вот почему я говорю, что должен забрать его душу. <…> Я только что видел в бою, как чья-то, назовем это энергией, частота покидает его тело. Вот моя цель: сделать то же самое. Хочу сломить его духовно и морально".

Какие прогнозы?

В идеальном спортивном мире, где нет места сценарию, Джошуа должен деклассировать Пола за пару минут… Или сколько сможет Джейк бегать от британца вдоль канатов? Но все-таки Джейк — это курица, несущая американским промоутерам и платформе MVP золотые яйца. Какой смысл уничтожать такой актив, бросать его на съедение зверю, который тяжелее на 12 килограммов и выше на голову? В чистоту сенсационной победы над Джошуа поверит только безумец, так что блогер проиграет. Но (при наличии сценария) проиграет достойно: либо продержится всю дистанцию, либо даст слабину в поздних раундах.
«
"Я победил Дональда "Ковбоя" Серроне за 40 секунд, Дастина Порье за 60, Жозе Алду за 12, — делится прогнозом Конор Макгрегор. — Все уважаемые, известные претенденты на мировые титулы и титулы чемпионов мира. "Ковбой" был выше и тяжелее меня. Я знал его удары, его реакцию и его менталитет. Пол легче, ниже и совсем юный в этом бизнесе по сравнению с ЭйДжеем. 60 секунд — это более чем достаточное время для Джошуа".
В любом случае нельзя относиться к турниру в Майами серьезно. И уж тем более нельзя всерьез пытаться предугадать исход главного события вечера.
Регламент

Поединок профессиональный, его занесут в рекорд боксеров. Что касается его продолжительности, то бой в десятиунцевых перчатках будет восьмираундовым.

Коэффициенты

Почти 7.0 на Джейка Пола при крошечных 1.1 на AJ.

Полный кард турнира в Майами

  • Джейк Пол — Энтони Джошуа;
  • Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуэн;
  • Андерсон Силва — Тайрон Вудли; *
  • Чернека Джонсон — Аманда Галле;
  • Йокаста Валле — Ядира Бустильос;
  • Авиус Гриффин — Джастин Кардона;
  • Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.
* классный бой двух бывших чемпионов UFC, решивших поднять денег в боксе. Фаворитом открывается бразилец (1.5 на Силву против 2.5 на Вудли).
Единоборства, Бокс, Джейк Пол, Энтони Джошуа
 
