Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство
2025-12-19T06:39:00+03:00
стамбул
босфор
россия
николай свечников
Новости
ru-RU
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
СТАМБУЛ, 19 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина на прошлой неделе посетила Стамбул
и получила актуальные сведения о ходе расследования.
"Супруга Николая Антонина лично написала письмо в российское посольство в Греции", - сообщила Караман. По ее словам, в планах также обращение в греческую береговую охрану.
В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции
.
Семья подготовила обращение и в Международный олимпийский комитет, планируется подача в ближайшее время.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова
, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.