Рейтинг@Mail.ru
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/plovets-2063097850.html
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах, сообщила РИА Новости родственница... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T06:39:00+03:00
2025-12-19T06:39:00+03:00
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_0:76:732:488_1920x0_80_0_0_cf5b4f635a5a87a3e06cc4712c475e32.jpg
/20251104/svechnikov-2052807844.html
/20251124/svechnikov-2057272167.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_41:0:692:488_1920x0_80_0_0_21db61c915c963018623a25dfa63a683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, босфор, россия, николай свечников
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство

Семья пловца Свечникова обратилась за помощью в консульство в Греции

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 19 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина на прошлой неделе посетила Стамбул и получила актуальные сведения о ходе расследования.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат
4 ноября, 17:24
"Супруга Николая Антонина лично написала письмо в российское посольство в Греции", - сообщила Караман. По ее словам, в планах также обращение в греческую береговую охрану.
В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.
Семья подготовила обращение и в Международный олимпийский комитет, планируется подача в ближайшее время.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мать три месяца ищет в Турции сына: новые планы по поиску русского пловца
24 ноября, 23:00
 
СтамбулБосфорРоссияНиколай Свечников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала