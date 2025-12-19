Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство

СТАМБУЛ, 19 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.

Мать спортсмена Галина на прошлой неделе посетила Стамбул и получила актуальные сведения о ходе расследования.

"Супруга Николая Антонина лично написала письмо в российское посольство в Греции", - сообщила Караман. По ее словам, в планах также обращение в греческую береговую охрану.

В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции

Семья подготовила обращение и в Международный олимпийский комитет, планируется подача в ближайшее время.

Жандармерия продолжает искать следы Свечникова , активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.