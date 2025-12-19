"Молилась, чтобы не испортить": чем Петросян довела Тарасову до слез

Аделия Петросян уверенно победила в короткой программе на чемпионате России. РИА Новости Спорт рассказывает, чем ученица Этери Тутберидзе растрогала публику.

"Посмотри, как ты умерла"

Олимпийский сезон начался для Петросян с ряда трудностей. С весны нынешнего года фигуристка борется с последствиями повреждения травмы паха. Результат - потеря элементов ультра-си. Для спортсменки, которая на протяжении нескольких сезонов побеждала за счет комбинации феноменального контента и компонентности, ситуация если не критическая, то определенно сложная.

Тройных прыжков хватило по ходу сезона для того, чтобы с уверенным преимуществом завоевать золото двух этапов Гран-при, но этого недостаточно для борьбы на международном уровне. За годы отстранения иностранные спортсменки захватили уверенное лидерство.

На чемпионате мира 2025 года американка Алиса Лю одержала победу без элементов ультра-си, набрав 222,97 балла. Петросян же на квалификационном турнире к Олимпийским играм покорился результат в 209,63 балла. Очевидно, сравнивать баллы на разных турнирах необъективно, но принять к сведению стоит. Неслучайно Петросян дозаявили вне конкурса на этапе Гран-при в Омске, предоставив ей возможность еще раз откатать перед публикой произвольную программу, где она могла бы попробовать исполнить два четверных прыжка. Тулупы приземлила, но идеальными назвать их было сложно, как и последующую презентацию программы.

« "Гештальт закрыли с тулупами, заодно поняли, что и дальше надо элементы делать. Ты на два тулупа себя растратила. И посмотри, как ты "умерла", - прокомментировал тогда выступление Петросян Даниил Глейхенгауз

Почему ей важно выиграть этот чемпионат?

Чемпионат России 2025 года - важный старт для команды Тутберидзе не только в контексте того, что Петросян важно подтвердить титул и отправиться на Игры в статусе лучшей фигуристки страны, но и по той причине, что возможности показать себя публике больше не будет. А последнее впечатление перед крупнейшим турниром важно не только для болельщиков, но и для иностранных технических специалистов, которые, несомненно, следят за российскими спортсменами онлайн.

Незадолго до старта чемпионата России главная соперница Петросян Алина Горбачева снялась по медицинским показаниям. И, казалось бы, Петросян могла бы меньше переживать за свою подготовку, но семнадцатилетняя Алиса Двоеглазова , проводящая свой первый взрослый сезон, уже стала победительницей одного из этапов Гран-при, а на втором забрала серебро. Первый чемпионат России с серьезнейшими конкурентками, казалось, не вызвал у нее никакого волнения.

« "В какой-то момент даже не понимала, что происходит. Но здесь мне, наверное, было спокойнее выступать, чем на этапах Гран-при. Была внутренняя уверенность", - поделилась позже эмоциями фигуристка.

Чистейшие прыжковые элементы и вращения четвертого уровня позволили ей набрать 74,59 балла и занять второе место.

Вмешаться в борьбу группы Тутберидзе попыталась и Анна Фролова из Санкт-Петербурга. Она не обладает элементами ультра-си и делает ставку на компонентное катание. Ее по праву называют одной из самых женственных фигуристок сборной. Контент без сложных прыжковых элементов не позволяет ей бороться за победу на чемпионате России, но промежуточное третье место (73,93) она осилила. Сама спортсменка также осознает свой текущий уровень, отмечая справедливость турнирного положения. Но интересно то, что после своего выступления Анна искренне желала Петросян удачи.

"В шоке от реакции зала, чувствовала гордость"

Петросян уже на тренировках в короткой программе продемонстрировала тройной аксель, а в произвольной к нему добавились два четверных тулупа. Это выглядело хорошим ответом Алисе Лю, которая незадолго до этого выложила в социальных сетях видео с исполнением акселя в три с половиной оборота.

Оставалось понять, как Петросян справится с нервами во время официального проката, ведь в этом сезоне уровень нервозности достиг максимума, чем фигуристка открыто делится с другими.

« "Перед прокатом я очень сильно переживала, нервничала, боялась. Но тренеры так спокойной выглядели, думаю: "Как так? Вроде же должны нервничать". Но их состояние передалось мне и помогло", - рассказала она.

В этот раз Петросян действительно была заряжена с самого начала: первая сняла тренировочную кофту, одной из первых начала прыгать на разминке. Тройные лутц и флип в каскаде вышли наилегчайшими, но первая попытка тройного акселя обернулась бабочкой. Зато со второго раза Аделия приземлила прыжок. В течение шестиминутки Петросян еще несколько раз уверенно исполняла сложнейший элемент.

Программу спортсменка начала под громкие овации и крики поддержки. Они были настолько активными, что одна из болельщиц даже не выдержала и призвала организовать в зале тишину. Но такое внимание лишь раззадорило Петросян. И как только аксель был успешно выполнен, зрители начали аплодировать и не останавливались на протяжении всей программы. К концу встали все - от болельщиков до комментаторов и руководства Федерации фигурного катания на коньках России. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова даже не сдержала слез. Итог - 86,52 балла, которые, наконец, вызвали на лице Аделии искреннюю улыбку.

« "От реакции зала я была в полном шоке. Было ощущение: "Ура!". Когда прыгнула тройной аксель, в ушах был звон от трибун и до конца проката он стоял. Молилась, чтобы дальше ничего не испортила, а то было бы нехорошо. Чувствовала гордость, понимая, что смогла порадовать зрителей", - отметила Аделия.