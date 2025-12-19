Рейтинг@Mail.ru
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
пётр гуменник, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), алиса двоеглазова
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Алиса Двоеглазова
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России

Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России

© РИА Новости / Александр Вильф
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
За свое выступление Петросян получила 86,52 балла. Во время проката фигуристка впервые в соревновательном сезоне прыгнула тройной аксель. Второе место занимает Алиса Двоеглазова (74,59), тройку лидеров замыкает Анна Фролова (73,93).
Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 20 декабря.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Навка призвала не загадывать, говоря о шансах Петросян и Гуменника на ОИ
12 декабря, 22:29
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникАделия ПетросянМеждународный союз конькобежцев (ISU)Алиса Двоеглазова
 
