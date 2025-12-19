https://ria.ru/20251219/petrosyan-2063430172.html
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
фигурное катание
пётр гуменник
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
алиса двоеглазова
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
