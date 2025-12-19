Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки Норвегии оспорить снятие санкций с российских шахматистов демонстрирует запредельный уровень русофобии и нежелание соревноваться в здоровой конкурентной среде, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебё Лёвик заявил 17 декабря, что организация рассматривает вариант с обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за снятия Международной шахматной федерацией (FIDE) санкций против российских и белорусских спортсменов.
"Удовлетворены решением Международной шахматной федерации отменить рестрикции против российских и белорусских шахматистов. Реакция в Норвегии при этом удивления совершенно не вызывает. Непринятие справедливых и законных решений, попытки их оспорить в различных инстанциях, как и в ситуации с допуском наших лыжников, демонстрируют не только запредельный уровень русофобии, но и ставшее уже привычным нежелание соревноваться в здоровой конкурентной среде", - сказал Корчунов.
Посол добавил, что местным спортивным федерациям, по всей видимости, "гораздо комфортнее и привычнее теперь состязаться не на стадионах или за шахматной доской, а в кабинетах спортивных чиновников и залах судебных заседаний".
"Российская шахматная школа является одной из самых сильнейших и прославленных во всем мире, продолжает находить и воспитывать таланты, которые потом побеждают на соревнованиях всех уровней. Участие ее представителей - всегда украшение и главная интрига этой "битвы умов", - отметил глава дипмиссии.
Глава дипмиссии подчеркнул, что Россия со своей стороны в интересах обеспечения прав своих спортсменов и поддержки международного спорта "будет и далее выступать против политизации и искусственных ограничений в области международного спортивного движения, укрепляя его объединяющую и мотивирующую силу".
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.