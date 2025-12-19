Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки Норвегии оспорить снятие санкций с российских шахматистов демонстрирует запредельный уровень русофобии и нежелание соревноваться в здоровой конкурентной среде, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебё Лёвик заявил 17 декабря, что организация рассматривает вариант с обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за снятия Международной шахматной федерацией ( FIDE ) санкций против российских и белорусских спортсменов.

"Удовлетворены решением Международной шахматной федерации отменить рестрикции против российских и белорусских шахматистов. Реакция в Норвегии при этом удивления совершенно не вызывает. Непринятие справедливых и законных решений, попытки их оспорить в различных инстанциях, как и в ситуации с допуском наших лыжников, демонстрируют не только запредельный уровень русофобии, но и ставшее уже привычным нежелание соревноваться в здоровой конкурентной среде", - сказал Корчунов

Посол добавил, что местным спортивным федерациям, по всей видимости, "гораздо комфортнее и привычнее теперь состязаться не на стадионах или за шахматной доской, а в кабинетах спортивных чиновников и залах судебных заседаний".

"Российская шахматная школа является одной из самых сильнейших и прославленных во всем мире, продолжает находить и воспитывать таланты, которые потом побеждают на соревнованиях всех уровней. Участие ее представителей - всегда украшение и главная интрига этой "битвы умов", - отметил глава дипмиссии.

Глава дипмиссии подчеркнул, что Россия со своей стороны в интересах обеспечения прав своих спортсменов и поддержки международного спорта "будет и далее выступать против политизации и искусственных ограничений в области международного спортивного движения, укрепляя его объединяющую и мотивирующую силу".