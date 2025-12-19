Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/norvegiya-2063103697.html
Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией
Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией
Попытки Норвегии оспорить снятие санкций с российских шахматистов демонстрирует запредельный уровень русофобии и нежелание соревноваться в здоровой конкурентной РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T08:08:00+03:00
2025-12-19T08:08:00+03:00
россия
норвегия
белоруссия
николай корчунов
аркадий дворкович
международная федерация шахмат (fide)
спортивный арбитражный суд (cas)
федерация шахмат россии (фшр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041026063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_10a8663a5d22652514693361a5806cc4.jpg
/20251125/nepomnyaschiy-2057330599.html
/20251215/fedoseev-2062125105.html
/20251205/fide-2059971260.html
россия
норвегия
белоруссия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041026063_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_48484082f969e080d29faba27dce60e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, норвегия, белоруссия, николай корчунов, аркадий дворкович, международная федерация шахмат (fide), спортивный арбитражный суд (cas), федерация шахмат россии (фшр), шахматы
Россия, Норвегия, Белоруссия, Николай Корчунов, Аркадий Дворкович, Международная федерация шахмат (FIDE), Спортивный арбитражный суд (CAS), Федерация шахмат России (ФШР), Шахматы
Российский посол назвал попытки Норвегии оспорить решение FIDE русофобией

Посол Корчунов назвал русофобией попытки Норвегии оспорить решение FIDE

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Попытки Норвегии оспорить снятие санкций с российских шахматистов демонстрирует запредельный уровень русофобии и нежелание соревноваться в здоровой конкурентной среде, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Глава Норвежской шахматной федерации Лассе Эстебё Лёвик заявил 17 декабря, что организация рассматривает вариант с обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за снятия Международной шахматной федерацией (FIDE) санкций против российских и белорусских спортсменов.
Гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Непомнящий оценил место проведения Кубка мира по шахматам
25 ноября, 10:02
"Удовлетворены решением Международной шахматной федерации отменить рестрикции против российских и белорусских шахматистов. Реакция в Норвегии при этом удивления совершенно не вызывает. Непринятие справедливых и законных решений, попытки их оспорить в различных инстанциях, как и в ситуации с допуском наших лыжников, демонстрируют не только запредельный уровень русофобии, но и ставшее уже привычным нежелание соревноваться в здоровой конкурентной среде", - сказал Корчунов.
Посол добавил, что местным спортивным федерациям, по всей видимости, "гораздо комфортнее и привычнее теперь состязаться не на стадионах или за шахматной доской, а в кабинетах спортивных чиновников и залах судебных заседаний".
"Российская шахматная школа является одной из самых сильнейших и прославленных во всем мире, продолжает находить и воспитывать таланты, которые потом побеждают на соревнованиях всех уровней. Участие ее представителей - всегда украшение и главная интрига этой "битвы умов", - отметил глава дипмиссии.
Гроссмейстер Владимир Федосеев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Отказавшегося выступать за Россию шахматиста лишили звания гроссмейстера
15 декабря, 13:40
Глава дипмиссии подчеркнул, что Россия со своей стороны в интересах обеспечения прав своих спортсменов и поддержки международного спорта "будет и далее выступать против политизации и искусственных ограничений в области международного спортивного движения, укрепляя его объединяющую и мотивирующую силу".
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
5 декабря, 10:02
 
РоссияНорвегияБелоруссияНиколай КорчуновАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Спортивный арбитражный суд (CAS)Федерация шахмат России (ФШР)Шахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала