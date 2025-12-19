Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпион NASCAR и его семья разбились в авиакатастрофе - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
01:45 19.12.2025 (обновлено: 04:40 19.12.2025)
Экс-чемпион NASCAR и его семья разбились в авиакатастрофе
2025
Новости
северная каролина, nascar
Северная Каролина, NASCAR
© Фото : Соцсети NASCARГонки NASCAR
Гонки NASCAR - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Соцсети NASCAR
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья погибли при крушении бизнес-джета в штате Северная Каролина, сообщил американский конгрессмен Ричард Хадсон.
Самолет Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту "Стейтсвилл". Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.
«
"Я опустошен потерей Грега, (его супруги) Кристины и их (двоих) детей, и мое сердце со всеми, кто их любил... Грег был великим чемпионом NASCAR, который восхищал миллионы болельщиков. Но он был также необыкновенным человеком, и его будут помнить как за его служение другим, так и за его бесстрашие на трассе", - написал конгрессмен в социальной сети Х.
Региональный телеканал WGHP со ссылкой на патрульную службу штата сообщает о семи погибших. Сотрудники службы еще не идентифицировали тела жертв, но подтверждают, что на борту самолета были, предположительно, экс-гонщик и его семья.
Биффл выиграл гоночную серию NASCAR Nationwide Series в 2002 году.
 
