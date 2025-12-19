Экс-чемпион NASCAR и его семья разбились в авиакатастрофе

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья погибли при крушении бизнес-джета в штате Северная Каролина, сообщил американский конгрессмен Ричард Хадсон.

Самолет Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту "Стейтсвилл". Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.

Региональный телеканал WGHP со ссылкой на патрульную службу штата сообщает о семи погибших. Сотрудники службы еще не идентифицировали тела жертв, но подтверждают, что на борту самолета были, предположительно, экс-гонщик и его семья.