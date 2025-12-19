Рейтинг@Mail.ru
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/nagrada-2063098011.html
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова не получала обращений от желающих получить вознаграждение за информацию о... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T06:40:00+03:00
2025-12-19T06:40:00+03:00
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
/20251219/plovets-2063097850.html
/20251124/svechnikov-2057272167.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, босфор, россия, николай свечников
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду

Семья пловца Свечникова не получала обращений от желающих получить награду

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 19 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова не получала обращений от желающих получить вознаграждение за информацию о спортсмене, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина на прошлой неделе посетила Стамбул и получила актуальные сведения о ходе расследования.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью в консульство
Вчера, 06:39
"Лично мне никто не звонил насчет награды. Думаю, что нам сообщили бы, так как береговая охрана обещала сразу оповестить, я постоянно с ними на связи", - сообщила Караман, номер которой был указан в объявлениях. Плакаты были размещены в интернете и развешаны в ряде районов Стамбула.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мать три месяца ищет в Турции сына: новые планы по поиску русского пловца
24 ноября, 23:00
 
СтамбулБосфорРоссияНиколай Свечников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала