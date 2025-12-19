https://ria.ru/20251219/nagrada-2063098011.html
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова не получала обращений от желающих получить вознаграждение за информацию о... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T06:40:00+03:00
2025-12-19T06:40:00+03:00
2025-12-19T06:40:00+03:00
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
/20251219/plovets-2063097850.html
/20251124/svechnikov-2057272167.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, босфор, россия, николай свечников
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
Семья пловца Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
СТАМБУЛ, 19 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова не получала обращений от желающих получить вознаграждение за информацию о спортсмене, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина на прошлой неделе посетила Стамбул
и получила актуальные сведения о ходе расследования.
"Лично мне никто не звонил насчет награды. Думаю, что нам сообщили бы, так как береговая охрана обещала сразу оповестить, я постоянно с ними на связи", - сообщила Караман, номер которой был указан в объявлениях. Плакаты были размещены в интернете и развешаны в ряде районов Стамбула.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова
, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.