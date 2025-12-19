Рейтинг@Mail.ru
09:05 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/moskvin--2063108920.html
Умер призер Олимпийских игр в велоспорте Станислав Москвин
спорт, велоспорт
Спорт, Велоспорт
© РИА Новости / Моргулис | Перейти в медиабанкСтанислав Москвин
© РИА Новости / Моргулис
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 года в велоспорте на треке Станислав Москвин умер в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.
"Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Станислава Васильевича", - говорится в сообщении.
Москвин завоевал бронзу Игр в Риме в командной гонке преследования. Также он является четырехкратным чемпионом мира, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств, 18-кратным чемпионом СССР.
 
