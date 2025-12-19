"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Союз биатлонистов России (СБР) не будет выступать против объединения с другими федерациями зимних видов спорта, если такое решение будет принято министерством спорта, заявил РИА Новости глава СБР Виктор Майгуров.

Ранее в летних видах спорта гимнастические федерации были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние Федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России.