"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Союз биатлонистов России (СБР) не будет выступать против объединения с другими федерациями зимних видов спорта, если такое решение будет принято министерством спорта, заявил РИА Новости глава СБР Виктор Майгуров.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что после Олимпиады Минспорт займется вопросом объединения некоторых зимних федераций.
"Не знаю, будет ли объединение биатлона с другими зимними федерациями. Это можно спросить только у министра. В меньшей степени об этом задумываемся. Продолжаем делать то, что делаем. Михаил Владимирович во главе министерства спорта и ОКР реализует стратегию нашего государства. Мы в его команде. Поэтому, если будет решение о каких-то переменах, мы его примем, чтобы наш вид спорта продолжал развиваться. Бойкотировать не будем", - сказал Майгуров.
Ранее в летних видах спорта гимнастические федерации были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние Федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России.