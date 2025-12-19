Рейтинг@Mail.ru
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
11:37 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/maygurov-2063155460.html
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций
Союз биатлонистов России (СБР) не будет выступать против объединения с другими федерациями зимних видов спорта, если такое решение будет принято министерством... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T11:37:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
биатлон
спорт
виктор майгуров
михаил дегтярев
союз биатлонистов россии (сбр)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860940636_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b924e857c9a25f41edfd7c501090827b.jpg
/20251219/ibu-2063138718.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860940636_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_9b8d98d013625d8867e971d97f120f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виктор майгуров, михаил дегтярев, союз биатлонистов россии (сбр), олимпийский комитет россии (окр)
Биатлон, Спорт, Виктор Майгуров, Михаил Дегтярев, Союз биатлонистов России (СБР), Олимпийский комитет России (ОКР)
"Бойкотировать не будем": Майгуров высказался о возможном слиянии федераций

Майгуров заявил, что СБР поддержит Минспорт, если там решат объединить федерации

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПрезидент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Союз биатлонистов России (СБР) не будет выступать против объединения с другими федерациями зимних видов спорта, если такое решение будет принято министерством спорта, заявил РИА Новости глава СБР Виктор Майгуров.
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что после Олимпиады Минспорт займется вопросом объединения некоторых зимних федераций.
"Не знаю, будет ли объединение биатлона с другими зимними федерациями. Это можно спросить только у министра. В меньшей степени об этом задумываемся. Продолжаем делать то, что делаем. Михаил Владимирович во главе министерства спорта и ОКР реализует стратегию нашего государства. Мы в его команде. Поэтому, если будет решение о каких-то переменах, мы его примем, чтобы наш вид спорта продолжал развиваться. Бойкотировать не будем", - сказал Майгуров.
Ранее в летних видах спорта гимнастические федерации были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние Федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России.
Полина Плюснина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
IBU отказался рассматривать недопуск россиян в ускоренном порядке
Вчера, 10:55
 
БиатлонСпортВиктор МайгуровМихаил ДегтяревСоюз биатлонистов России (СБР)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала