Рейтинг@Mail.ru
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
10:10 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/latypov-2063123561.html
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества
Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T10:10:00+03:00
2025-12-19T10:10:00+03:00
биатлон
спорт
эдуард латыпов
евгений сидоров
даниил серохвостов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861149607_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_d0b023c2009b39989c012fa81d58aadb.jpg
/20251218/biatlon-2062991913.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861149607_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_a12109a0154cfbbb22e6538614155f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эдуард латыпов, евгений сидоров, даниил серохвостов
Биатлон, Спорт, Эдуард Латыпов, Евгений Сидоров, Даниил Серохвостов
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества

Латыпов победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРоссийский биатлонист Эдуард Латыпов
Российский биатлонист Эдуард Латыпов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
На дистанции 10 км он показал результат 25 минут 39,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Евгений Сидоров (отставание - 4,5 секунды; 0 промахов), бронзу завоевал Даниил Серохвостов (+21,5; 1 промах).
Позднее в пятницу пройдет женский спринт, этап завершится 21 декабря.
Ханна Эберг. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Эберг стала победительницей спринта на этапе Кубка мира
18 декабря, 17:21
 
БиатлонСпортЭдуард ЛатыповЕвгений СидоровДаниил Серохвостов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала