Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества
Эдуард Латыпов стал победителем спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
