https://ria.ru/20251219/kubok-2063418951.html
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали победителями международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T19:47:00+03:00
2025-12-19T19:47:00+03:00
2025-12-19T19:47:00+03:00
спорт
плавание
кирилл пригода
климент колесников
евгения чикунова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785390347_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_ce02a71e5a33af19857c4de68f9ecc73.jpg
/20251218/plovtsy-2062980610.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785390347_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_a762b4c0e5bdfeca9bcda8daf7ca3736.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, плавание, кирилл пригода, климент колесников, евгения чикунова
Спорт, Плавание, Кирилл Пригода, Климент Колесников, Евгения Чикунова
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Чикунова и Пригода стали победителями на Кубке Сальникова в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали победителями международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.
Пригода
выиграл на дистанции 50 метров брассом с результатом 25,59 секунды, вторым стал Олег Костин
(25,82), третьим - Данил Семьянинов (25,95).
На стометровке брассом Чикунова
показала результат 1 минуту 4,65 секунды. Второе место заняла Ника Годун (1.05,67), третье - Софья Ануфриева (1.05,84), четвертое - трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова
(1.05,99).
Результаты других соревнований:
мужчины, 100 м вольным стилем: 1. Егор Корнев (45,18), 2. Александр Щеголев
(46,10), 3. Андрей Минаков
(46,17);
женщины, 200 м вольным стилем: 1. Дарья Сурушкина (1.55,88), 2. Ксения Сорокина (1.56,99), 3. Анастасия Колпакова (1.57,31);
женщины, 100 м баттерфляй: 1. Дарья Клепикова (56,20), 2. Анастасия Кулешова
(56,28), 3. Полина Малахова (57,85);
мужчины, 100 м на спине: 1. Павел Самусенко (48,78), 2. Климент Колесников
(49,18), 3. Мирон Лифинцев (50,14);
женщины, 50 м на спине: 1. Александра Курилкина (26,47), 2. Алина Гайфутдинова (26,67), 3. Мария Осетрова (26,74);
мужчины, 200 м баттерфляй: 1. Егор Павлов (1.51,90), 2. Рихард Мартон (Венгрия, 1.52,22), 3. Иван Кашмурин (1.52,53);
женщины, 200 м комплексным плаванием: 1. Виктория Машкина (2.08,22), 2. Яна Шакирова (2.08,47), 3. Ирина Звягинцева (2.09,20).