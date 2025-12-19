Рейтинг@Mail.ru
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/kubok-2063418951.html
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова
Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали победителями международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T19:47:00+03:00
2025-12-19T19:47:00+03:00
спорт
плавание
кирилл пригода
климент колесников
евгения чикунова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785390347_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_ce02a71e5a33af19857c4de68f9ecc73.jpg
/20251218/plovtsy-2062980610.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785390347_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_a762b4c0e5bdfeca9bcda8daf7ca3736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, плавание, кирилл пригода, климент колесников, евгения чикунова
Спорт, Плавание, Кирилл Пригода, Климент Колесников, Евгения Чикунова
Пловцы Чикунова и Пригода победили на Кубке Сальникова

Чикунова и Пригода стали победителями на Кубке Сальникова в Петербурге

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКирилл Пригода
Кирилл Пригода - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Кирилл Пригода. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Кирилл Пригода и Евгения Чикунова стали победителями международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.
Пригода выиграл на дистанции 50 метров брассом с результатом 25,59 секунды, вторым стал Олег Костин (25,82), третьим - Данил Семьянинов (25,95).
На стометровке брассом Чикунова показала результат 1 минуту 4,65 секунды. Второе место заняла Ника Годун (1.05,67), третье - Софья Ануфриева (1.05,84), четвертое - трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова (1.05,99).
Результаты других соревнований:
мужчины, 100 м вольным стилем: 1. Егор Корнев (45,18), 2. Александр Щеголев (46,10), 3. Андрей Минаков (46,17);
женщины, 200 м вольным стилем: 1. Дарья Сурушкина (1.55,88), 2. Ксения Сорокина (1.56,99), 3. Анастасия Колпакова (1.57,31);
женщины, 100 м баттерфляй: 1. Дарья Клепикова (56,20), 2. Анастасия Кулешова (56,28), 3. Полина Малахова (57,85);
мужчины, 100 м на спине: 1. Павел Самусенко (48,78), 2. Климент Колесников (49,18), 3. Мирон Лифинцев (50,14);
женщины, 50 м на спине: 1. Александра Курилкина (26,47), 2. Алина Гайфутдинова (26,67), 3. Мария Осетрова (26,74);
мужчины, 200 м баттерфляй: 1. Егор Павлов (1.51,90), 2. Рихард Мартон (Венгрия, 1.52,22), 3. Иван Кашмурин (1.52,53);
женщины, 200 м комплексным плаванием: 1. Виктория Машкина (2.08,22), 2. Яна Шакирова (2.08,47), 3. Ирина Звягинцева (2.09,20).
Владимир Сальников - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Вице-президент ФСВР рассказал о зарубежных пловцах на Кубке Сальникова
18 декабря, 16:55
 
СпортПлаваниеКирилл ПригодаКлимент КолесниковЕвгения Чикунова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала