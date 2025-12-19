Рейтинг@Mail.ru
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции
Футбол
 
14:45 19.12.2025
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции
Первым соперником самарских "Крыльев Советов" на тренировочных сборах в Турции станет клуб ИМТ, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии по футболу
футбол
спорт
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
спорт, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции

"Крылья Советов" сыграют с клубом сербской Суперлиги ИМТ на сборах в Турции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первым соперником самарских "Крыльев Советов" на тренировочных сборах в Турции станет клуб ИМТ, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии по футболу, сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет 23 января в рамках первого контрольного матча самарского клуба на сборах.
ИМТ располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Сербии по футболу, набрав 19 очков за 19 туров лиги. "Крылья Советов" имеют в своем активе 17 очков и идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
Мусаева второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
Футбол Спорт Крылья Советов РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
