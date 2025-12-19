"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первым соперником самарских "Крыльев Советов" на тренировочных сборах в Турции станет клуб ИМТ, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии по футболу, сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).