https://ria.ru/20251219/krylya-2063271034.html
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции
Первым соперником самарских "Крыльев Советов" на тренировочных сборах в Турции станет клуб ИМТ, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии по футболу,... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T14:45:00+03:00
2025-12-19T14:45:00+03:00
2025-12-19T14:45:00+03:00
футбол
спорт
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040968454_135:39:874:455_1920x0_80_0_0_c4212e841290c4e323a635679bfdcded.jpg
/20251219/musaev-2063127775.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040968454_175:0:895:540_1920x0_80_0_0_53730c1e84a7cdf7a68018182de841c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Крылья Советов" проведут матч с сербским клубом на сборах в Турции
"Крылья Советов" сыграют с клубом сербской Суперлиги ИМТ на сборах в Турции