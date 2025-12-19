Рейтинг@Mail.ru
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
Биатлон
 
18:02 19.12.2025
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
биатлон, анси, франция, украина, союз биатлонистов россии (сбр), спортивный арбитражный суд (cas), международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Анси, Франция, Украина, Союз биатлонистов России (СБР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси

Норвежец Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВетле Шостад Кристиансен
Ветле Шостад Кристиансен - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ветле Шостад Кристиансен. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
Кристиансен пробежал дистанцию 10 км за 25 минут 0,6 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал (отставание - 3,5 секунды, 2 промаха). Третье место занял француз Эмильен Жаклен (+5,0; 1).
Этап в Анси завершится 21 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований. В пятницу стало известно, что IBU отказался рассматривать иск СБР в CAS по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований в ускоренном порядке.
Ирина Казакевич - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
Вчера, 12:35
 
Биатлон Спорт Анси Франция Украина Союз биатлонистов России (СБР) Спортивный арбитражный суд (CAS) Международный союз биатлонистов (IBU) Кубок мира по биатлону
 
