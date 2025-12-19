https://ria.ru/20251219/kristiansen-2063379009.html
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Анси
