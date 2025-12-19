Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года пловчиха Дарья Клепикова стала победительницей международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.

В 200-метровке брассом у мужчин победителем стал двукратный чемпион мира 2025 года в эстафетах Кирилл Пригода с результатом 2 минуты 2,25 секунды. Вторым стал Александр Жигалов (2.02,62), третьим - Михаил Доринов (2.02,85).