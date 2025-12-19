https://ria.ru/20251219/klepikova-2063431935.html
Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова
2025-12-19T21:12:00+03:00
2025-12-19T21:12:00+03:00
2025-12-19T21:12:00+03:00
спорт
плавание
арина суркова
олег костин (пловец)
илья бородин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года пловчиха Дарья Клепикова стала победительницей международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.
На дистанции 50 м вольным стилем Клепикова показала результат 24,06 секунды. Второе место заняла Александра Курилкина (24,20), тройку лидеров замкнула Арина Суркова
(24,22).
В 200-метровке брассом у мужчин победителем стал двукратный чемпион мира 2025 года в эстафетах Кирилл Пригода с результатом 2 минуты 2,25 секунды. Вторым стал Александр Жигалов (2.02,62), третьим - Михаил Доринов (2.02,85).
Результаты других заплывов:
- мужчины, 400 м вольным стилем: 1. Савелий Лузин (3.41,42), 2. Роман Котов (3.42,24), 3. Даниил Шаталов (3.42,59);
- мужчины, 100 м комплексным плаванием: 1. Егор Корнев (51,33), 2. Климент Колесников (51,35), 3. Михаил Щербаков (51,89);
- женщины, 200 м на спине: 1. Милана Степанова (2.03,84), 2. Рената Гайнуллина (2.06,52), 3. Дарья Зарубенкова (2.06,55);
- мужчины, 50 м баттерфляй: 1. Олег Костин (22,04), 2. Роман Шевляков (22,24), 3. Григорий Пекарский (22,28);
- мужчины, 400 м комплексным плаванием: 1. Илья Бородин (4.01,46), 2. Максим Ступин (4.03,15), 3. Габор Зомбори (4.07,74).