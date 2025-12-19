Рейтинг@Mail.ru
Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
21:12 19.12.2025
Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова
Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова
Чемпионка мира 2025 года пловчиха Дарья Клепикова стала победительницей международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025
Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова

Пловчиха Клепикова стала победительницей Кубка Сальникова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Чемпионка мира 2025 года пловчиха Дарья Клепикова стала победительницей международных соревнований на короткой воде "Кубок Сальникова", которые проходят в Санкт-Петербурге.
На дистанции 50 м вольным стилем Клепикова показала результат 24,06 секунды. Второе место заняла Александра Курилкина (24,20), тройку лидеров замкнула Арина Суркова (24,22).
В 200-метровке брассом у мужчин победителем стал двукратный чемпион мира 2025 года в эстафетах Кирилл Пригода с результатом 2 минуты 2,25 секунды. Вторым стал Александр Жигалов (2.02,62), третьим - Михаил Доринов (2.02,85).
Результаты других заплывов:
  • мужчины, 400 м вольным стилем: 1. Савелий Лузин (3.41,42), 2. Роман Котов (3.42,24), 3. Даниил Шаталов (3.42,59);
  • мужчины, 100 м комплексным плаванием: 1. Егор Корнев (51,33), 2. Климент Колесников (51,35), 3. Михаил Щербаков (51,89);
  • женщины, 200 м на спине: 1. Милана Степанова (2.03,84), 2. Рената Гайнуллина (2.06,52), 3. Дарья Зарубенкова (2.06,55);
  • мужчины, 50 м баттерфляй: 1. Олег Костин (22,04), 2. Роман Шевляков (22,24), 3. Григорий Пекарский (22,28);
  • мужчины, 400 м комплексным плаванием: 1. Илья Бородин (4.01,46), 2. Максим Ступин (4.03,15), 3. Габор Зомбори (4.07,74).
