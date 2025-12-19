https://ria.ru/20251219/klebo-2063293060.html
Васильев считает, что у Клебо каша в голове из-за лживой информации
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России вкупе с поддержкой санкций против них свидетельствует о непонимании им ситуации, оцениваемой на основе лживой информации и промывания мозгов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки. Вместе с тем он признал, что политика пересекается со спортом.
"Мне жаль, что спортсмены вовлекаются в этот политический процесс. Это печально, и виновник этого (экс-глава Международного олимпийского комитета) Томас Бах, который поссорил их между собой. А ведь даже в период холодной войны спортсмены дружили. А Бах сделал все для того, чтобы атлеты враждовали между собой. Причем они враждуют на основе лживой информации, получаемой из западных СМИ, и промывания мозгов, проводимого правительствами этих стран", - сказал Васильев.
"Конечно, все восстановится, но для этого нужно время. И у таких спортсменов, как Клебо, сейчас в голове такая каша, что они уже даже сами не понимают, что говорят. Потому что в один момент они заявляют одно, а в другой другое. И четко не понимают, что же есть истина. Нам на это реагировать? В России есть хорошая поговорка: "Доктор на больных не обижается", - подчеркнул собеседник агентства.