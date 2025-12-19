"Тампа" проиграла "Лос-Анджелесу", Кучеров пропустил матч из-за болезни

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). В составе "Кингз" дубль оформил Адриан Кемпе (26-я и 36-я минуты). У хозяев площадки автором гола стал Оливер Бьеркстранд (13).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров пропустил матч по причине болезни. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский провел первую игру после травмы и отразил 18 бросков из 20. Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко нанес один бросок в створ ворот и заблокировал два броска.