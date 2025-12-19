https://ria.ru/20251219/khokkey-2063094445.html
"Тампа" проиграла "Лос-Анджелесу", Кучеров пропустил матч из-за болезни
"Тампа" проиграла "Лос-Анджелесу", Кучеров пропустил матч из-за болезни - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Тампа" проиграла "Лос-Анджелесу", Кучеров пропустил матч из-за болезни
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
лос-анджелес кингз
никита кучеров
андрей василевский
андрей кузьменко
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). В составе "Кингз" дубль оформил Адриан Кемпе (26-я и 36-я минуты). У хозяев площадки автором гола стал Оливер Бьеркстранд (13).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров пропустил матч по причине болезни. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский провел первую игру после травмы и отразил 18 бросков из 20. Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко нанес один бросок в створ ворот и заблокировал два броска.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ передача российского форварда Ивана Демидова помогла "Монреаль Канадиенс" обыграть "Чикаго Блэкхокс" (4:1), "Питтсбург Пингвинз" без Евгения Малкина проиграли "Оттаве Сенаторз" (0:4), а "Эдмонтон Ойлерз" одолел "Бостон Брюинз" (3:1).