Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и московским ЦСКА нецензурно высказался в адрес главного тренера ярославцев Боба Хартли.

Встреча прошла в четверг в Ярославле и завершилась победной хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.

Во втором периоде судейская бригада приняла решение о пробросе у ярославского клуба, но затем решение было пересмотрено. В момент вбрасывания в эфир попала реплика одного из арбитров в адрес Хартли, который обсуждал поведение специалиста после пересмотра решения.

"Он не знает, что сказать. Фак, фак... Деда трясет", - сказал арбитр, завершив свое высказывание нецензурной лексикой.