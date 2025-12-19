https://ria.ru/20251219/khartli-2063142378.html
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ
Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и московским ЦСКА нецензурно высказался в адрес... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Боба Хартли во время матча с ЦСКА
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и московским ЦСКА нецензурно высказался в адрес главного тренера ярославцев Боба Хартли.
Встреча прошла в четверг в Ярославле и завершилась победной хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.
Во втором периоде судейская бригада приняла решение о пробросе у ярославского клуба, но затем решение было пересмотрено. В момент вбрасывания в эфир попала реплика одного из арбитров в адрес Хартли, который обсуждал поведение специалиста после пересмотра решения.
"Он не знает, что сказать. Фак, фак... Деда трясет", - сказал арбитр, завершив свое высказывание нецензурной лексикой.
"Локомотив" третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина
, под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона. "Локомотив" (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.