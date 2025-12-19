Рейтинг@Mail.ru
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ
19.12.2025
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ

Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Боба Хартли во время матча с ЦСКА

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и московским ЦСКА нецензурно высказался в адрес главного тренера ярославцев Боба Хартли.
Встреча прошла в четверг в Ярославле и завершилась победной хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.
Во втором периоде судейская бригада приняла решение о пробросе у ярославского клуба, но затем решение было пересмотрено. В момент вбрасывания в эфир попала реплика одного из арбитров в адрес Хартли, который обсуждал поведение специалиста после пересмотра решения.
"Он не знает, что сказать. Фак, фак... Деда трясет", - сказал арбитр, завершив свое высказывание нецензурной лексикой.
"Локомотив" третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина, под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона. "Локомотив" (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.
"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ
