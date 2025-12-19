https://ria.ru/20251219/kazakevich-2063184079.html
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
Ирина Казакевич стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Казакевич стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка Содружества