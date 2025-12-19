Рейтинг@Mail.ru
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
Биатлон
Биатлон
 
12:35 19.12.2025 (обновлено: 13:02 19.12.2025)
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества
Ирина Казакевич стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T12:35:00+03:00
2025-12-19T13:02:00+03:00
биатлон
спорт
ирина казакевич
кристина резцова
кубок содружества
спорт, ирина казакевич, кристина резцова, кубок содружества
Биатлон, Спорт, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Кубок Содружества
Казакевич победила в спринте на третьем этапе Кубка Содружества

Ирина Казакевич
Ирина Казакевич - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ирина Казакевич стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
На дистанции 7,5 км она показала результат 21 минута 40,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала Инна Терещенко (+9,7 секунды; 0 промахов). Третье место заняла Кристина Резцова (+10; 1 промах).
В субботу пройдут мужские и женские гонки преследования. Этап в Чайковском завершится в воскресенье, 21 декабря.
Биатлон Спорт Ирина Казакевич Кристина Резцова Кубок Содружества
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
