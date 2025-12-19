Гуменник заочно бьется с американцем: на чемпионате России — жара

Олимпийская надежда России лидирует на чемпионате России после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, как Петр Гуменник карабкается через пропасть за американским гением Ильей Малининым, а Евгений Семененко и Андрей Мозалев борются за чемпионство внутри страны.
Ушел от Тутберидзе и претендует на последнее место
Парадокс первой разминки - в ней обычно катаются те, кто на лидерство не претендуют даже теоретически. Ситуацию подчеркивает комментарий Матвея Ветлугина сразу после выступления:
"Сегодня впервые на чемпионат России пришел мой лучший друг. Он мне сказал: "Обещай, что ты будешь первым". Я ответил: "После своего проката я точно буду первым, обещаю".
Но в этом году жеребьевку чемпионата России решили проводить по интересному регламенту - делили по группам в зависимости от рейтинга, заработанного на этапах Гран-при, и только в рамках этих групп тянули жребий. Матвей, проведший первую половину сезона не слишком удачно, получил первый номер - и, кажется, мысленно попрощался с шансами на хорошее место.
Однако после своего проката он выбил 92,76 балла. Лидировал после своей стартовой группы - что, в целом, ожидаемо. А вот то, что он сохранит первое место чуть ли не до выхода мощнейшей разминки, было чем-то шокирующим.
Думалось, что сдвинуть его способен Даниил Самсонов, но бывший ученик Этери Тутберидзе, с нынешнего сезона занимающийся у Светланы Соколовской, провалил первую половину программы и получил балл штрафа за окончание не в музыку. Катался шикарно, как умеет, но прыжки есть прыжки. А без них - 72,93 балла, и до определенного момента Даниил из претендента на лидерство превратился в кандидата на последнее место.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧемпионат России 2026 по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа
Избежать критической неудачи удалось благодаря Александру Мельникову (67,85) и, что необычно, Роману Савосину. Он за несколько предыдущих сезонов заработал репутацию прекрасного катальщика, не допускающего полных срывов программ.
Так казалось до сегодняшнего дня. Роман вышел на лед - и пошли двойной тулуп, одинарный аксель, странного вида каскад четверной сальхов-одинарный тулуп... Своим выступлением фигурист, кажется, запутал всех - и зрителей, и судей. По идее, правила не разрешают засчитывать в протоколе одинарные и двойные прыжки, исполненные сольно, но здесь арбитры решили проявить мягкость. Хотя что с ней, что без нее - убийственные 55,17 балла.
Радует, что сам Роман встретил удручающий результат с улыбкой. Ну а вместо вывода - глас вопиющего болельщика с трибуны: "Никогда больше так не катайся!".
Перед Малининым пропасть, но не безнадежная
Но перед финальной разминкой лидер все-таки сменился. Мозалев - ученик Тутберидзе, классный фигурист и просто хороший парень, которому в последнее время отчаянно не везло. Он ждал, терпел и надеялся - и все для того, чтобы в очередной свой чемпионат России выдать наконец-таки максимум. Чистая короткая программа, зубодробительные 97,16 балла - и это в условиях более строгого судейства! И кто скажет, что незаслуженно?
Тот же самый вопрос актуален и по отношению к Гуменнику. Когда на табло зажигались надбавки за его элементы, возникали мысли о том, что мы становимся свидетелями чего-то великого. Больше 4 баллов только лишь за стартовый каскад четверной флип-тройной тулуп - кажется, только Александр Самарин получал за свои элементы больше (5 с небольшим балла, но у него вместо флипа был более дорогой лутц).
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧемпионат России 2026 по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа
Стоит отметить, что вживую "Парфюмер" Гуменника смотрится максимально выигрышно. Работа с залом, ворожба на судей при помощи "ароматизированного" платка, мягкость и красота линий самого фигуриста производят впечатления на уровне лучших спортсменов мира. Вряд ли у кого-то были хоть какие-то серьезные сомнения в правильности выбора ранее, но даже если так - теперь они должны испариться.
Хотелось бы, чтобы вместе с ними растворились в каких-то более приятных ароматах недокруты Петра, но полностью вылечить их пока не удается - и даже поездка к Рафаэлу Арутюняну в Калифорнию перед чемпионатом России не помогла избежать "галки" на четверном лутце. Впрочем, стоит ли заострять на них внимание, когда на табло - 103,77 балла? До Ильи Малинина, конечно, все еще пропасть, но уже не такая безнадежная. С навесным деревянным мостиком.
Конкуренты Петра пока далеко. Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк устроил настоящую еврейскую свадьбу под сводами "Юбилейного", но на радостях забыл прицепить к каскадному квадсальхову два оборота из четырех. Чемпион России прошлого года Владислав Дикиджи начал с космического - в тему его короткой программы - четверного лутца с тройным тулупом, а продолжил жестким падением с четверного флипа - и рухнул на 9-е место.
Последней надеждой оставался Семененко, закрывавший короткую программу. Отпрыгал чисто, отвращался качественно, зажег под "Нирвану" в дорожке шагов, но на Олимпиаду, увы, не отобрался - а посему 100,99 балла с серьезным отставанием в компонентах. Но шансы на итоговую победу сохраняются.