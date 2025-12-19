Гуменник заочно бьется с американцем: на чемпионате России — жара

Олимпийская надежда России лидирует на чемпионате России после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, как Петр Гуменник карабкается через пропасть за американским гением Ильей Малининым, а Евгений Семененко и Андрей Мозалев борются за чемпионство внутри страны.

Ушел от Тутберидзе и претендует на последнее место

Парадокс первой разминки - в ней обычно катаются те, кто на лидерство не претендуют даже теоретически. Ситуацию подчеркивает комментарий Матвея Ветлугина сразу после выступления:

« "Сегодня впервые на чемпионат России пришел мой лучший друг. Он мне сказал: "Обещай, что ты будешь первым". Я ответил: "После своего проката я точно буду первым, обещаю".

Но в этом году жеребьевку чемпионата России решили проводить по интересному регламенту - делили по группам в зависимости от рейтинга, заработанного на этапах Гран-при, и только в рамках этих групп тянули жребий. Матвей, проведший первую половину сезона не слишком удачно, получил первый номер - и, кажется, мысленно попрощался с шансами на хорошее место.

Однако после своего проката он выбил 92,76 балла. Лидировал после своей стартовой группы - что, в целом, ожидаемо. А вот то, что он сохранит первое место чуть ли не до выхода мощнейшей разминки, было чем-то шокирующим.

Думалось, что сдвинуть его способен Даниил Самсонов , но бывший ученик Этери Тутберидзе, с нынешнего сезона занимающийся у Светланы Соколовской , провалил первую половину программы и получил балл штрафа за окончание не в музыку. Катался шикарно, как умеет, но прыжки есть прыжки. А без них - 72,93 балла, и до определенного момента Даниил из претендента на лидерство превратился в кандидата на последнее место.

Избежать критической неудачи удалось благодаря Александру Мельникову (67,85) и, что необычно, Роману Савосину . Он за несколько предыдущих сезонов заработал репутацию прекрасного катальщика, не допускающего полных срывов программ.

Так казалось до сегодняшнего дня. Роман вышел на лед - и пошли двойной тулуп, одинарный аксель, странного вида каскад четверной сальхов-одинарный тулуп... Своим выступлением фигурист, кажется, запутал всех - и зрителей, и судей. По идее, правила не разрешают засчитывать в протоколе одинарные и двойные прыжки, исполненные сольно, но здесь арбитры решили проявить мягкость. Хотя что с ней, что без нее - убийственные 55,17 балла.

Радует, что сам Роман встретил удручающий результат с улыбкой. Ну а вместо вывода - глас вопиющего болельщика с трибуны: "Никогда больше так не катайся!".

Перед Малининым пропасть, но не безнадежная

Но перед финальной разминкой лидер все-таки сменился. Мозалев - ученик Тутберидзе, классный фигурист и просто хороший парень, которому в последнее время отчаянно не везло. Он ждал, терпел и надеялся - и все для того, чтобы в очередной свой чемпионат России выдать наконец-таки максимум. Чистая короткая программа, зубодробительные 97,16 балла - и это в условиях более строгого судейства! И кто скажет, что незаслуженно?

Тот же самый вопрос актуален и по отношению к Гуменнику. Когда на табло зажигались надбавки за его элементы, возникали мысли о том, что мы становимся свидетелями чего-то великого. Больше 4 баллов только лишь за стартовый каскад четверной флип-тройной тулуп - кажется, только Александр Самарин получал за свои элементы больше (5 с небольшим балла, но у него вместо флипа был более дорогой лутц).

Стоит отметить, что вживую "Парфюмер" Гуменника смотрится максимально выигрышно. Работа с залом, ворожба на судей при помощи "ароматизированного" платка, мягкость и красота линий самого фигуриста производят впечатления на уровне лучших спортсменов мира. Вряд ли у кого-то были хоть какие-то серьезные сомнения в правильности выбора ранее, но даже если так - теперь они должны испариться.

Хотелось бы, чтобы вместе с ними растворились в каких-то более приятных ароматах недокруты Петра, но полностью вылечить их пока не удается - и даже поездка к Рафаэлу Арутюняну в Калифорнию перед чемпионатом России не помогла избежать "галки" на четверном лутце. Впрочем, стоит ли заострять на них внимание, когда на табло - 103,77 балла? До Ильи Малинина , конечно, все еще пропасть, но уже не такая безнадежная. С навесным деревянным мостиком.

Конкуренты Петра пока далеко. Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк устроил настоящую еврейскую свадьбу под сводами "Юбилейного", но на радостях забыл прицепить к каскадному квадсальхову два оборота из четырех. Чемпион России прошлого года Владислав Дикиджи начал с космического - в тему его короткой программы - четверного лутца с тройным тулупом, а продолжил жестким падением с четверного флипа - и рухнул на 9-е место.