Сборные поделили третье место на Кубке арабских наций из-за затопления
Сборные Саудовской Аравии и ОАЭ поделили третье место на Кубке арабских наций после отмены их очного матча
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сборные Саудовской Аравии и ОАЭ поделили третье место на Кубке арабских наций после отмены их очного матча, сообщается в аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.
Ранее стало известно, что матч за третье место между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ, который должен был пройти в Дохе, отменен из-за затопления стадиона. Как сообщила ФИФА в соцсети X, решение о присуждении награды за третье место будет принято в установленном порядке соответствующим комитетом организации.
"В связи с приостановкой и последующей отменой матча за третье место в рамках Кубка арабских наций - 2025 в Катаре️ между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами и в соответствии с регламентами ФИФА и уставом ФИФА, комитет национальных сборных ФИФА принял следующее решение: в матче объявляется ничья со счетом 0:0, третье место делится между обеими командами, а общий призовой фонд, выделенный на третье и четвертое места, будет объединен и разделен поровну между обеими командами-участницами", - говорится в заявлении ФИФА.
В финале турнира, который прошел в другом городе Катара - Лусаиле, сборная Марокко в дополнительное время обыграла команду Иордании со счетом 3:2.