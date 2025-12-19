Рейтинг@Mail.ru
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:54 19.12.2025 (обновлено: 19:09 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/fis-2063409298.html
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову статус... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T18:54:00+03:00
2025-12-19T19:09:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр андриенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113253/63/1132536342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9ad74c724db983065b214bf49b4f422.jpg
/20251219/klebo-2063293060.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113253/63/1132536342_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_e99d0c9f552542cc4841518968d393bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр андриенко
Лыжные гонки, Спорт, Александр Андриенко
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам

FIS выдала нейтральный статус горнолыжникам Андриенко, Ефимову и Кузнецову

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорнолыжный спорт
Горнолыжный спорт - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову статус нейтрального спортсмена, сообщается на сайте организации.
Всего в списке теперь десять россиян. Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина, сервисмена Евгения Уфтикова, горнолыжницы Юлии Плешковой и сноубордистки Марии Травиничевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Васильев считает, что у Клебо каша в голове из-за лживой информации
Вчера, 15:13
 
Лыжные гонкиСпортАлександр Андриенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала