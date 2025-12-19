FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову статус нейтрального спортсмена, сообщается на сайте организации.

Всего в списке теперь десять россиян. Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина, сервисмена Евгения Уфтикова, горнолыжницы Юлии Плешковой и сноубордистки Марии Травиничевой на получение индивидуального нейтрального статуса.