FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам
2025-12-19T18:54:00+03:00
FIS выдала нейтральный статус трем российским горнолыжникам
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову статус нейтрального спортсмена, сообщается на сайте организации.
Всего в списке теперь десять россиян. Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина, сервисмена Евгения Уфтикова, горнолыжницы Юлии Плешковой и сноубордистки Марии Травиничевой на получение индивидуального нейтрального статуса.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.