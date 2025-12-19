Рейтинг@Mail.ru
МОК пригласил на Олимпиаду российского ски-альпиниста - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
16:12 19.12.2025 (обновлено: 16:26 19.12.2025)
МОК пригласил на Олимпиаду российского ски-альпиниста
МОК пригласил на Олимпиаду российского ски-альпиниста
спорт, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
МОК пригласил на Олимпиаду российского ски-альпиниста

МОК отправил приглашение на Олимпиаду-2026 российскому ски-альпинисту Филиппову

© Фото : Telegram-канал Никиты ФилипповаРоссийский ски-альпинист Никита Филиппов
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Telegram-канал Никиты Филиппова
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте комитета.
12 декабря Филиппов, отобравшийся на Игры в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
Ранее приглашения на Олимпиаду получили и приняли прошедшие отбор российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
МОК - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
18 декабря, 18:47
 
