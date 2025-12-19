https://ria.ru/20251219/filippov-2063327861.html
МОК пригласил на Олимпиаду российского ски-альпиниста
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте комитета.
12 декабря Филиппов, отобравшийся на Игры в Италии, получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).
Ранее приглашения на Олимпиаду получили и приняли прошедшие отбор российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.