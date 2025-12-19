Экс-генсека ФИФА признали виновным в коррупции, пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной футбольной федерации (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в коррупции при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Вальке занял пост генерального секретаря ФИФА в 2007 году. В 2015 году он был освобожден от выполнения своих обязанностей в связи с подозрениями в коррупции, в январе 2016 года чрезвычайный комитет ФИФА уволил Жерома Вальке с должности генерального секретаря организации.