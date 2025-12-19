Рейтинг@Mail.ru
Экс-генсека ФИФА признали виновным в коррупции, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Футбол
 
15:25 19.12.2025 (обновлено: 15:26 19.12.2025)
Экс-генсека ФИФА признали виновным в коррупции, пишут СМИ
Экс-генсека ФИФА признали виновным в коррупции, пишут СМИ
международная федерация футбола (фифа), жером вальке, спорт
Футбол, Международная федерация футбола (ФИФА), Жером Вальке, Спорт
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖером Вальке
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной футбольной федерации (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в коррупции при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
В июле 2022 года Вальке и Дерис были осуждены за взяточничество. Вальке получил 11 месяцев условного срока за сговор с целью получения медиаправ на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов. Вальке признали виновным в получении взятки в размере 1,25 млн евро, а также в подлоге документов.
В релизе суда отмечается, что для того, чтобы скрыть коррупционную подоплеку трех платежей, бывший генеральный секретарь ФИФА отразил их в балансах 2013 и 2014 годов принадлежащей ему компании как долгосрочные кредиты.
Вальке занял пост генерального секретаря ФИФА в 2007 году. В 2015 году он был освобожден от выполнения своих обязанностей в связи с подозрениями в коррупции, в январе 2016 года чрезвычайный комитет ФИФА уволил Жерома Вальке с должности генерального секретаря организации.
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Жером ВалькеСпорт
 
