Экс-генсека ФИФА признали виновным в коррупции, пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Верховный суд Швейцарии признал бывшего генерального секретаря Международной футбольной федерации (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в коррупции при заключении договоров на телетрансляции чемпионатов мира, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.
В июле 2022 года Вальке и Дерис были осуждены за взяточничество. Вальке получил 11 месяцев условного срока за сговор с целью получения медиаправ на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов. Вальке признали виновным в получении взятки в размере 1,25 млн евро, а также в подлоге документов.
В релизе суда отмечается, что для того, чтобы скрыть коррупционную подоплеку трех платежей, бывший генеральный секретарь ФИФА отразил их в балансах 2013 и 2014 годов принадлежащей ему компании как долгосрочные кредиты.
Вальке занял пост генерального секретаря ФИФА в 2007 году. В 2015 году он был освобожден от выполнения своих обязанностей в связи с подозрениями в коррупции, в январе 2016 года чрезвычайный комитет ФИФА уволил Жерома Вальке с должности генерального секретаря организации.
ФИФА отменила матч между Саудовской Аравией и ОАЭ из-за затопления
18 декабря, 20:20