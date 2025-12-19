"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России не должны входить в противоречие с пониманием атлетами всего мира своей ответственности за то, чтобы спорт находился вне политики, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.