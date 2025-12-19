Рейтинг@Mail.ru
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам
Лыжные гонки
 
13:36 19.12.2025 (обновлено: 14:26 19.12.2025)
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам
Слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России не должны входить в противоречие с пониманием атлетами всего мира... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
лыжные гонки
спорт
вячеслав фетисов
йоханнес хёсфлот клебо
Лыжные гонки, Спорт, Вячеслав Фетисов, Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки, Спорт, Вячеслав Фетисов, Йоханнес Хёсфлот Клебо
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам

Фетисов назвал безответственной позицию Клебо по российским лыжникам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России не должны входить в противоречие с пониманием атлетами всего мира своей ответственности за то, чтобы спорт находился вне политики, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки. Вместе с тем он признал, что политика пересекается со спортом.
"Есть биполярное расстройство, и с этим многое связано. Правда, наверное, находится где-то посередине. Почему же они молчали все это время? Я считаю, что спортсмены всего мира должны понимать и свою ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики. И если сейчас что-то произойдет с Венесуэлой, то как будет на это реагировать тот же Клебо и все другие ребята? Не понимаю я этих спортсменов, они должны или одно говорить, или другое", - сказал Фетисов.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Журова назвала двуличным заявление Клебо о российских лыжниках
Лыжные гонкиСпортВячеслав ФетисовЙоханнес Хёсфлот Клебо
 
