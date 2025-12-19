https://ria.ru/20251219/fetisov--2063227336.html
"Биполярное расстройство": Фетисов раскритиковал позицию Клебо по россиянам
2025-12-19T13:36:00+03:00
2025-12-19T13:36:00+03:00
2025-12-19T14:26:00+03:00
лыжные гонки
спорт
вячеслав фетисов
йоханнес хёсфлот клебо
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о желании соревноваться со спортсменами из России не должны входить в противоречие с пониманием атлетами всего мира своей ответственности за то, чтобы спорт находился вне политики, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо заявил, что хотел бы соревноваться с российскими спортсменами на турнирах из-за высокого уровня их подготовки. Вместе с тем он признал, что политика пересекается со спортом.
"Есть биполярное расстройство, и с этим многое связано. Правда, наверное, находится где-то посередине. Почему же они молчали все это время? Я считаю, что спортсмены всего мира должны понимать и свою ответственность. Ведь спорт должен быть вне политики. И если сейчас что-то произойдет с Венесуэлой, то как будет на это реагировать тот же Клебо и все другие ребята? Не понимаю я этих спортсменов, они должны или одно говорить, или другое", - сказал Фетисов
