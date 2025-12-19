https://ria.ru/20251219/elistratov-2063323253.html
Елистратов одержал победу на чемпионате России
Елистратов одержал победу на чемпионате России
Елистратов одержал победу на чемпионате России
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете шорт-трекист Семен Елистратов стал победителем чемпионата России на дистанции 1500 метров. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете шорт-трекист Семен Елистратов стал победителем чемпионата России на дистанции 1500 метров.
Результат Елистратова - 2 минуты 17,868 секунды. Второе место занял Валентин Кобызев (2.17,884), тройку лидеров замкнул Максим Шевелев (2.18,016).
У женщин на данной дистанции первое место заняла Фаиля Аймалетдинова, показавшая результат 2 минуты 30,845 секунды. Второй стала Мария Метелкина (2.31,730), третьей - Анастасия Жеганова (2.31,736).
Чемпионат России по шорт-треку проходит с 19 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.