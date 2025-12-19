Рейтинг@Mail.ru
Елистратов одержал победу на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/elistratov-2063323253.html
Елистратов одержал победу на чемпионате России
Елистратов одержал победу на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Елистратов одержал победу на чемпионате России
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете шорт-трекист Семен Елистратов стал победителем чемпионата России на дистанции 1500 метров. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T16:02:00+03:00
2025-12-19T16:02:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
семён елистратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771959082_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_ea0158b5fdb0a028c8e5ab4df74dbf18.jpg
/20251218/perestoronin-2063072407.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771959082_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_49761680a297f839c5fe6742c8b35978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт, семён елистратов
Спорт, Конькобежный спорт, Семён Елистратов
Елистратов одержал победу на чемпионате России

Шорт-трекист Елистратов победил на дистанции 1500 м на чемпионате России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСемен Елистратов
Семен Елистратов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете шорт-трекист Семен Елистратов стал победителем чемпионата России на дистанции 1500 метров.
Результат Елистратова - 2 минуты 17,868 секунды. Второе место занял Валентин Кобызев (2.17,884), тройку лидеров замкнул Максим Шевелев (2.18,016).
У женщин на данной дистанции первое место заняла Фаиля Аймалетдинова, показавшая результат 2 минуты 30,845 секунды. Второй стала Мария Метелкина (2.31,730), третьей - Анастасия Жеганова (2.31,736).
Чемпионат России по шорт-треку проходит с 19 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США
18 декабря, 23:55
 
СпортКонькобежный спортСемён Елистратов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала