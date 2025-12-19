Елистратов одержал победу на чемпионате России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете шорт-трекист Семен Елистратов стал победителем чемпионата России на дистанции 1500 метров.

Результат Елистратова - 2 минуты 17,868 секунды. Второе место занял Валентин Кобызев (2.17,884), тройку лидеров замкнул Максим Шевелев (2.18,016).

У женщин на данной дистанции первое место заняла Фаиля Аймалетдинова, показавшая результат 2 минуты 30,845 секунды. Второй стала Мария Метелкина (2.31,730), третьей - Анастасия Жеганова (2.31,736).