Рейтинг@Mail.ru
Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:53 19.12.2025 (обновлено: 22:54 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/desham-2063443024.html
Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ
Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ
Сборная Саудовской Аравии может назначить на пост главного тренера Дидье Дешама, который на данный момент руководит национальной командой Франции, для... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T22:53:00+03:00
2025-12-19T22:54:00+03:00
футбол
спорт
дидье дешам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958639331_0:111:2971:1782_1920x0_80_0_0_6dc3b14f6e7467ec5c327f6d13e168a8.jpg
/20250214/futbol-1999313843.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958639331_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_336afea670218d374113c39dc0d13c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дидье дешам
Футбол, Спорт, Дидье Дешам
Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034, пишут СМИ

Sky Sport: Дешам может возглавить сборную Саудовской Аравии перед ЧМ-2034

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДидье Дешам
Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сборная Саудовской Аравии может назначить на пост главного тренера Дидье Дешама, который на данный момент руководит национальной командой Франции, для подготовки к чемпионату мира 2034 года, сообщает Sky Sport.
Отмечается, что Дешам также может отвечать за систему тренировок, поиск талантов, инвестиции и организацию в федерации.
В январе Дешам объявил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.
Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством французы стали чемпионами мира (2018), вице-чемпионами Европы (2016) и мира (2022), выиграли Лигу наций УЕФА в сезоне-2020/21 и дошли до полуфинала Евро-2024.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2034 году в Саудовской Аравии.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Дешам назвал Зидана единственным кандидатом на замену
14 февраля, 10:30
 
ФутболСпортДидье Дешам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала