Хоккеиста "Авангарда" дисквалифицировали за удар судьи - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Хоккей
 
18:59 19.12.2025
Хоккеиста "Авангарда" дисквалифицировали за удар судьи
Хоккеиста "Авангарда" дисквалифицировали за удар судьи
/20251219/khartli-2063142378.html
Хоккеиста "Авангарда" дисквалифицировали за удар судьи

Хоккеиста "Авангарда" Чеккони дисквалифицировали на один матч КХЛ за удар судьи

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" американец Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу за эпизод с применением физической силы в отношении судьи, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четверг "Авангард" одержал гостевую победу над "Нефтехимиком" со счетом 3:0. На 32-й минуте игры во время потасовки с участием Чеккони нападающий хозяев Булат Шафигуллин задел лицо арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча. В отношении россиянина спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить без изменений наказание, подразумевающее матчевую дисквалификацию и денежный штраф.
Чеккони, также коснувшийся рукой лица судьи, по ходу игры наказания не получал.
В следующем матче "Нефтехимик" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в гостях 22 декабря, а "Авангард" 20 декабря встретится с ярославским "Локомотивом" на льду соперника.
Боб Хартли - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Судья оскорбил главного тренера "Локомотива" Хартли во время матча КХЛ
ХоккейСпортДжозеф ЧеккониБулат ШафигуллинАвангардНефтехимикМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
