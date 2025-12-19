https://ria.ru/20251219/chekkoni-2063411012.html
Хоккеиста "Авангарда" дисквалифицировали за удар судьи
Защитник омского "Авангарда" американец Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу за эпизод с применением физической силы в... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
