"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 106:95 (30:27, 24:22, 23:24, 29:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", на счету которого 28 очков. Его партнер по команде Ник Клэкстон оформил дабл-дабл (16 очков, 12 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Норман Пауэлл (24), у Келела Уэйра дабл-дабл (22 очка, 12 подборов).
Российский разыгрывающий "Нетс" Егор Демин отметился 14 очками, двумя подборами и одной передачей. Россиянин реализовал 5 из 18 бросков с игры.
"Бруклин" (7 побед, 19 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Майами" (15-12) прервал серию из пяти поражений и идет шестым на Востоке.
