Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:44 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/bruklin-2063102499.html
"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков
"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков
"Бруклин Нетс" проиграл "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T07:44:00+03:00
2025-12-19T07:44:00+03:00
футбол
спорт
майкл портер
егор демин
бруклин нетс
майами хит
норман пауэлл
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_126:32:947:494_1920x0_80_0_0_1523a29917b406327c4100c4fee4f650.jpg
/20251218/nba-2062820924.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_130:0:951:615_1920x0_80_0_0_1e63594e8e6f175ba4ba91fee2d54e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майкл портер, егор демин, бруклин нетс, майами хит, норман пауэлл, нба
Футбол, Спорт, Майкл Портер, Егор Демин, Бруклин Нетс, Майами Хит, Норман Пауэлл, НБА
"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков

Демин набрал 14 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Майами"

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" проиграл "Майами Хит" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 106:95 (30:27, 24:22, 23:24, 29:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", на счету которого 28 очков. Его партнер по команде Ник Клэкстон оформил дабл-дабл (16 очков, 12 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Норман Пауэлл (24), у Келела Уэйра дабл-дабл (22 очка, 12 подборов).
Российский разыгрывающий "Нетс" Егор Демин отметился 14 очками, двумя подборами и одной передачей. Россиянин реализовал 5 из 18 бросков с игры.
"Бруклин" (7 побед, 19 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Майами" (15-12) прервал серию из пяти поражений и идет шестым на Востоке.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трипл-дабл Гидди помог "Чикаго" победить "Кливленд" в матче НБА
18 декабря, 08:05
 
ФутболСпортМайкл ПортерЕгор ДеминБруклин НетсМайами ХитНорман ПауэллНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала