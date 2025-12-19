Рейтинг@Mail.ru
"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" в январе - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
11:25 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/bolid-2063151526.html
"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" в январе
"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" в январе - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" в январе
Команда "Формулы-1" "Феррари" объявила на официальном сайте о том, что презентация болида на новый сезон пройдет 23 января. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T11:25:00+03:00
2025-12-19T11:25:00+03:00
формула-1
спорт
барселона (город)
бахрейн
австралия
макларен
феррари
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598837953_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f7bb159c2413a50d045ecd47a670f332.jpg
/20251217/sport-2062744588.html
барселона (город)
бахрейн
австралия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598837953_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a66ad44ebb21cce90af6111a8eb1ac1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, барселона (город), бахрейн, австралия, макларен, феррари
Формула-1, Спорт, Барселона (город), Бахрейн, Австралия, Макларен, Феррари
"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" в январе

"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" 23 января

© официальный твиттер гоночной команды "Феррари"Логотип гоночной команды "Феррари"
Логотип гоночной команды Феррари - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© официальный твиттер гоночной команды "Феррари"
Логотип гоночной команды "Феррари". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Феррари" объявила на официальном сайте о том, что презентация болида на новый сезон пройдет 23 января.
В прошлом сезоне "Феррари" заняла четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 398 баллов. Трофей второй сезон подряд взял "Макларен" (833).
Предсезонные тесты "Формулы-1" в январе - феврале 2026 года пройдут в Барселоне и Бахрейне. Первые тренировочные заезды пройдут на автодроме "Барселона-Каталунья" в Барселоне 26-30 января. Международный автодром Бахрейна в Сахире примет тесты 11-13 и 18-20 февраля.
Сезон стартует с Гран-при Австралии (6-8 марта) и завершится Гран-при Абу-Даби (4-6 декабря). В календаре 24 гонки. Дебютирует трасса в Мадриде на Гран-при Испании, отсутствует Гран-при Эмилия-Романьи.
Рендер болида Формулы-1 нового поколения, которые будут использоваться с сезона 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения
17 декабря, 18:28
 
Формула-1СпортБарселона (город)БахрейнАвстралияМакларенФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала