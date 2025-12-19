https://ria.ru/20251219/bolid-2063151526.html
"Феррари" представит болид на новый сезон "Формулы-1" в январе
Команда "Формулы-1" "Феррари" объявила на официальном сайте о том, что презентация болида на новый сезон пройдет 23 января. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T11:25:00+03:00
формула-1
спорт
барселона (город)
бахрейн
австралия
макларен
феррари
барселона (город)
бахрейн
австралия
