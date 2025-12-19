Рейтинг@Mail.ru
Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию
Фигурное катание
 
20:02 19.12.2025
Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию
Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию
фигурное катание
спорт
антон сихарулидзе
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
2025
спорт, антон сихарулидзе, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Болельщице на трибуне спорткомплекса "Юбилейный" стало плохо во время исполнения женщинами короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Одна из женщин на трибуне упала в обморок. После того, как окружающие стали звать врача, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе попросил дежурившего у борта доктора прийти на помощь болельщице.
В настоящее время заканчивает выступления вторая группа участниц чемпионата России в женском одиночном катании, это последний вид программы пятницы.
Гуменник заочно бьется с американцем: на чемпионате России — жара
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
