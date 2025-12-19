Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Болельщице на трибуне спорткомплекса "Юбилейный" стало плохо во время исполнения женщинами короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.