Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию
Болельщице стало плохо в ходе чемпионата России по фигурному катанию
Болельщице на трибуне спорткомплекса "Юбилейный" стало плохо во время исполнения женщинами короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T20:02:00+03:00
