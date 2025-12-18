Рейтинг@Mail.ru
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
02:13 18.12.2025 (обновлено: 02:30 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/usada-2062800260.html
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL
Антидопинговое агентство США (USADA) на официальном сайте объявило о дисквалификации победителя Мирового тура Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T02:13:00+03:00
2025-12-18T02:30:00+03:00
единоборства
спорт
мовлид хайбулаев
usada
смешанные боевые искусства (мма)
professional fighters league (pfl)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910682305_0:177:1081:785_1920x0_80_0_0_7528948f99533549dbc6836d9290813d.jpg
/20251216/topuriya-2062260367.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910682305_0:76:1081:886_1920x0_80_0_0_2a4f1b8eb84ad0c5721ce17c0a633965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мовлид хайбулаев, usada, смешанные боевые искусства (мма), professional fighters league (pfl)
Единоборства, Спорт, Мовлид Хайбулаев, USADA, Смешанные боевые искусства (ММА), Professional Fighters League (PFL)
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL

USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL Хайбулаева

© Официальные соцсети лигиКлетка на турнире американского промоушена PFL
Клетка на турнире американского промоушена PFL - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Официальные соцсети лиги
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Антидопинговое агентство США (USADA) на официальном сайте объявило о дисквалификации победителя Мирового тура Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в полулегком весе россиянина Мовлида Хайбулаева.
В пробе 35-летнего россиянина, которая была взята 1 августа во время Мирового тура PFL, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Отмечается, что стандартный срок дисквалификации за использование запрещенного вещества составляет шесть месяцев, но в данном случае Хайбулаев получил максимальный годичный срок дисквалификации из-за характера вещества. Дисквалификация отсчитывается от 1 августа 2025 года, в день взятия его положительной пробы.
2 августа Хайбулаев одержал победу над перуанцем Хесусом Пинедо и стал победителем Мирового тура PFL в полулегком весе. В активе россиянина 24 победы, одна ничья и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Чемпион UFC заявил, что его хотели оклеветать, обвинив в домашнем насилии
16 декабря, 01:27
 
ЕдиноборстваСпортМовлид ХайбулаевUSADAСмешанные боевые искусства (ММА)Professional Fighters League (PFL)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала