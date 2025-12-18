USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Антидопинговое агентство США (USADA) на официальном сайте объявило о дисквалификации победителя Мирового тура Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в полулегком весе россиянина Мовлида Хайбулаева.

В пробе 35-летнего россиянина, которая была взята 1 августа во время Мирового тура PFL, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

Отмечается, что стандартный срок дисквалификации за использование запрещенного вещества составляет шесть месяцев, но в данном случае Хайбулаев получил максимальный годичный срок дисквалификации из-за характера вещества. Дисквалификация отсчитывается от 1 августа 2025 года, в день взятия его положительной пробы.