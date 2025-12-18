https://ria.ru/20251218/usada-2062800260.html
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL
USADA дисквалифицировало на год победителя Мирового тура PFL
2025-12-18T02:13:00+03:00
2025-12-18T02:13:00+03:00
2025-12-18T02:30:00+03:00
единоборства
спорт
мовлид хайбулаев
usada
смешанные боевые искусства (мма)
professional fighters league (pfl)
/20251216/topuriya-2062260367.html
спорт, мовлид хайбулаев, usada, смешанные боевые искусства (мма), professional fighters league (pfl)
Единоборства, Спорт, Мовлид Хайбулаев, USADA, Смешанные боевые искусства (ММА), Professional Fighters League (PFL)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Антидопинговое агентство США (USADA) на официальном сайте объявило о дисквалификации победителя Мирового тура Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в полулегком весе россиянина Мовлида Хайбулаева.
В пробе 35-летнего россиянина, которая была взята 1 августа во время Мирового тура PFL, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
Отмечается, что стандартный срок дисквалификации за использование запрещенного вещества составляет шесть месяцев, но в данном случае Хайбулаев получил максимальный годичный срок дисквалификации из-за характера вещества. Дисквалификация отсчитывается от 1 августа 2025 года, в день взятия его положительной пробы.
2 августа Хайбулаев одержал победу над перуанцем Хесусом Пинедо и стал победителем Мирового тура PFL в полулегком весе. В активе россиянина 24 победы, одна ничья и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.