Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций по санному спорту, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).

Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.