Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций по санному спорту, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).
Результат Олесик составил 44,696 секунды. Она на 0,417 секунды отстала от занявшей первое место американки Эмили Фишналлер (44,279). Второй стала представительница Латвии Зане Калума (отставание - 0,328), третьей - итальянка Сандра Робатшер (+0,409) .
Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В среду стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.