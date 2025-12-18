Рейтинг@Mail.ru
Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
23:04 18.12.2025 (обновлено: 23:11 18.12.2025)
Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США
Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США
Россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций по санному спорту, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
санный спорт , латвия, сша, международная федерация санного спорта (fil), международный олимпийский комитет (мок)
Санный спорт , Латвия, США, Международная федерация санного спорта (FIL), Международный олимпийский комитет (МОК)
Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США

Саночница Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСанный спорт
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Санный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место в соревнованиях одиночек на Кубке наций по санному спорту, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).
Результат Олесик составил 44,696 секунды. Она на 0,417 секунды отстала от занявшей первое место американки Эмили Фишналлер (44,279). Второй стала представительница Латвии Зане Калума (отставание - 0,328), третьей - итальянка Сандра Робатшер (+0,409) .
Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В среду стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.
Александр Горбацевич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: трем саночникам из России запретили участвовать в этапе Кубка мира
17 декабря, 17:14
 
