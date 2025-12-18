Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не дисквалифицировать обвиненного в проявлениях расизма аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру, заявил глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 7 декабря дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров по команде оскорбили на почве расизма. Затем колумбийский нападающий "быков" Джон Кордоба в разговоре с журналистами потребовал, чтобы Вильягру строго осудили за его высказывания.
"Мы исследовали все материалы. Сегодня "Краснодар" сообщил, что футболисты готовы примириться. ЦСКА это подтвердил. О примирении мы получим дополнительную информацию от "Краснодара" и ЦСКА. На основании этого принято следующее решение: с учетом объяснений, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил делопроизводство прекратить", - сказал журналистам Григорьянц.
"Кордоба в своих объяснениях сказал, что, когда заканчивался первый тайм, пересекся с Вильягрой, произошел диалог и Вильягра якобы оскорбил его на почте расизма. Это его задело, потом подошел Мойзес и стал успокаивать. Вильягра в своих объяснениях говорил, что по пути в раздевалку они с Кордобой говорили на повышенных тонах. Он категорически отрицает, что оскорблял Кордобу на почве расизма", - добавил он, подчеркнув, что Кордоба не обращался по поводу предполагаемых оскорблений ни к делегатам матча, ни к капитану команды, а запись в рапорт была внесена на основании флеш-интервью в перерыве.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, максимальным наказанием для игроков за действия, направленные "на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", является дисквалификация на 10 матчей.
