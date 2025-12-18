Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, максимальным наказанием для игроков за действия, направленные "на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", является дисквалификация на 10 матчей.