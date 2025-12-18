Рейтинг@Mail.ru
Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:34 18.12.2025 (обновлено: 14:36 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/sport-2062927099.html
Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации
Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не дисквалифицировать обвиненного в проявлениях расизма аргентинского... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T14:34:00+03:00
2025-12-18T14:36:00+03:00
футбол
спорт
родриго вильягра
лукас оласа
джон кордоба
пфк цска
краснодар
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060517764_706:0:2365:933_1920x0_80_0_0_0db4b9c38159ebc4321ca1ff77a84a01.jpg
/20251206/uefa-2060239551.html
/20251204/talalaev-2059783351.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060517764_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_0ff00c285cb25e5632b7cda9fd69a6cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, родриго вильягра, лукас оласа, джон кордоба, пфк цска, краснодар, ростов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Родриго Вильягра, Лукас Оласа, Джон Кордоба, ПФК ЦСКА, Краснодар, Ростов, Российская премьер-лига (РПЛ)
Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации

Обвиненного в расизме футболиста ЦСКА Вильягру не дисквалифицировали

© Getty Images / Federico PerettiРодриго Вильягра
Родриго Вильягра - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Federico Peretti
Родриго Вильягра. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не дисквалифицировать обвиненного в проявлениях расизма аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру, заявил глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 7 декабря дома обыграл ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве игроки обеих команд устроили перепалку в подтрибунном помещении, которая попала в кадры трансляции. Позже уругвайский защитник "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что одного из его партнеров по команде оскорбили на почве расизма. Затем колумбийский нападающий "быков" Джон Кордоба в разговоре с журналистами потребовал, чтобы Вильягру строго осудили за его высказывания.
Луис Диас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
УЕФА сократил срок дисквалификации футболиста "Баварии"
6 декабря, 01:18
"Мы исследовали все материалы. Сегодня "Краснодар" сообщил, что футболисты готовы примириться. ЦСКА это подтвердил. О примирении мы получим дополнительную информацию от "Краснодара" и ЦСКА. На основании этого принято следующее решение: с учетом объяснений, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил делопроизводство прекратить", - сказал журналистам Григорьянц.
"Кордоба в своих объяснениях сказал, что, когда заканчивался первый тайм, пересекся с Вильягрой, произошел диалог и Вильягра якобы оскорбил его на почте расизма. Это его задело, потом подошел Мойзес и стал успокаивать. Вильягра в своих объяснениях говорил, что по пути в раздевалку они с Кордобой говорили на повышенных тонах. Он категорически отрицает, что оскорблял Кордобу на почве расизма", - добавил он, подчеркнув, что Кордоба не обращался по поводу предполагаемых оскорблений ни к делегатам матча, ни к капитану команды, а запись в рапорт была внесена на основании флеш-интервью в перерыве.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, максимальным наказанием для игроков за действия, направленные "на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", является дисквалификация на 10 матчей.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). ЦСКА располагается на четвертой позиции (36). В 19-м туре, матчи которого пройдут после зимней паузы, "быки" 28 февраля дома примут "Ростов". Армейцы на следующий день в Грозном сыграют с "Ахматом".
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест
4 декабря, 15:00
 
ФутболСпортРодриго ВильяграЛукас ОласаДжон КордобаПФК ЦСКАКраснодарРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала