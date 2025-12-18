Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг решения FIDE, отметил, что российские шахматисты имеют флаг и гимн, с чем спортсменов можно поздравить.

"Наши шахматисты имеют флаг и гимн. Это однозначное решение, с чем всех нас можно поздравить, и наших шахматистов особенно", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.