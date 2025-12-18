Рейтинг@Mail.ru
Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна
18:50 18.12.2025 (обновлено: 19:06 18.12.2025)
Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна
Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг решения FIDE, отметил, что российские шахматисты имеют флаг и гимн, с чем спортсменов... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
россия
международная федерация шахмат (fide)
спорт
белоруссия
шахматы
дмитрий песков
аркадий дворкович
международный олимпийский комитет (мок)
россия, международная федерация шахмат (fide), спорт, белоруссия, шахматы, дмитрий песков, аркадий дворкович, международный олимпийский комитет (мок), федерация шахмат россии (фшр)
Россия, Международная федерация шахмат (FIDE), Спорт, Белоруссия, Шахматы, Дмитрий Песков, Аркадий Дворкович, Международный олимпийский комитет (МОК), Федерация шахмат России (ФШР)
Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна

Песков: шахматисты РФ имеют флаг и гимн, с чем можно их поздравить

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг решения FIDE, отметил, что российские шахматисты имеют флаг и гимн, с чем спортсменов можно поздравить.
"Наши шахматисты имеют флаг и гимн. Это однозначное решение, с чем всех нас можно поздравить, и наших шахматистов особенно", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Участия в международных соревнованиях необходимы спортсменам, заявил Песков
Вчера, 18:59
Ранее генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с МОК.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
МОК исключил соревнования спортивных пар из программы юношеских ОИ
16 декабря, 15:39
 
РоссияМеждународная федерация шахмат (FIDE)СпортБелоруссияШахматыДмитрий ПесковАркадий ДворковичМеждународный олимпийский комитет (МОК)Федерация шахмат России (ФШР)
 
