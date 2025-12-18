Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта

В среду в Эр-Райяне (Катар) французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе ПСЖ, отразил подряд четыре послематчевых пенальти и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан. Также он стал первым вратарем в истории, отразившим четыре пенальти подряд на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).