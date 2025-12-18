Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Футбол
 
14:42 18.12.2025
Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта
Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову звание заслуженного... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T14:42:00+03:00
2025-12-18T14:42:00+03:00
футбол
спорт
сергей миронов
суперкубок франции
матвей сафонов
спорт, сергей миронов, суперкубок франции, матвей сафонов
Футбол, Спорт, Сергей Миронов, Суперкубок Франции, Матвей Сафонов
Миронов предложил дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта

Миронов: Сафонов достоин звания заслуженного мастера спорта России

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову звание заслуженного мастера спорта РФ.
В среду в Эр-Райяне (Катар) французский "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе ПСЖ, отразил подряд четыре послематчевых пенальти и был признан лучшим игроком встречи. Для российского вратаря этот трофей стал шестым в составе парижан. Также он стал первым вратарем в истории, отразившим четыре пенальти подряд на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
02:27
"Матвей Сафонов достоин звания заслуженного мастера спорта! Успех нашего футболиста впечатляет! Еще ни один вратарь не отражал четыре пенальти подряд на таком уровне. Сафонов - достойный продолжатель традиций отечественной вратарской школы, в историю которой он вчера вписал новую славную страницу", - сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что Сафонов перешел в одну из ведущих команд мирового футбола полтора года назад, но за это время не стал в "ПСЖ" первым номером.
"Могло показаться, что он повторит судьбу тех талантливых спортсменов, которые, уехав за рубеж, там сникли, растеряли свои лучшие качества. Но Сафонов проявил волю, характер и заслужил свой звездный час!", - считает политик.
По словам Миронова, его достижение глубоко символично, и мировой рекорд он установил в то время, когда российских спортсменов по политическим мотивам травят, заставляют отказаться от своей Родины.
"Знаю, что Матвей тоже подвергался такому давлению. Но вратарь сборной России выстоял, выиграл конкуренцию в клубе и показал высочайший класс в самый решающий момент. Что с лицом, господа русофобы? Уверен, эта победа - еще один мощный удар по железному занавесу, которым хотят отгородить нашу страну и наш спорт. Вперед, Россия!", - подытожил депутат Госдумы.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Сафонов наслаждается футбольной жизнью в Европе, считает Мостовой
13:47
 
Футбол Спорт Сергей Миронов Суперкубок Франции Матвей Сафонов
 
