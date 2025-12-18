Рейтинг@Mail.ru
Сафонов прославил русскую вратарскую школу, заявил Семин - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:46 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/safonov-2062868772.html
Сафонов прославил русскую вратарскую школу, заявил Семин
Сафонов прославил русскую вратарскую школу, заявил Семин - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сафонов прославил русскую вратарскую школу, заявил Семин
Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов прославил отечественную вратарскую школу и внес большой вклад в российскую... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T11:46:00+03:00
2025-12-18T11:46:00+03:00
футбол
спорт
юрий семин
международная федерация футбола (фифа)
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796154_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_edfde3b01aabbbdaac649a78fe9e1408.jpg
/20251218/nigmatullin-2062833769.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796154_0:278:1080:1088_1920x0_80_0_0_c95713a4594f104e80ddcd52340ac9ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юрий семин, международная федерация футбола (фифа), матвей сафонов, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Юрий Семин, Международная федерация футбола (ФИФА), Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Сафонов прославил русскую вратарскую школу, заявил Семин

Семин отметил вклад Сафонова в российскую историю футбола

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов прославил отечественную вратарскую школу и внес большой вклад в российскую историю футбола, сказал РИА Новости бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Сафонов в среду отбил четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" - 1:1 (2:1 - по пенальти). Российский вратарь стал первым, кто сделал это в турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Сафонов прославил русскую вратарскую школу. Он внес большой вклад в российскую историю футбола. Это очень хорошая, большая реклама "Краснодару" и в целом нашей лиге, нашему футболу. Но, кстати, во вчерашнем матче участвовало четыре футболиста, игравших в нашей лиге. Это Кварацхелия, который забил, Сафонов, прекрасно отыгравший матч и сделавший рекорд, которого еще не было и который будет сложно повторить. Это Карраскаль и Варела, игравшие в "Динамо" Москва. Значит, в нашей лиге периодически есть игроки топового уровня. Вот они играли вчера", - сказал Семин.
Руслан Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове
09:42
 
ФутболСпортЮрий СеминМеждународная федерация футбола (ФИФА)Матвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала