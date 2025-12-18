Сафонов прославил русскую вратарскую школу, заявил Семин

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов прославил отечественную вратарскую школу и внес большой вклад в российскую историю футбола, сказал РИА Новости бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Сафонов в среду отбил четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" - 1:1 (2:1 - по пенальти). Российский вратарь стал первым, кто сделал это в турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Сафонов прославил русскую вратарскую школу. Он внес большой вклад в российскую историю футбола. Это очень хорошая, большая реклама "Краснодару" и в целом нашей лиге, нашему футболу. Но, кстати, во вчерашнем матче участвовало четыре футболиста, игравших в нашей лиге. Это Кварацхелия, который забил, Сафонов, прекрасно отыгравший матч и сделавший рекорд, которого еще не было и который будет сложно повторить. Это Карраскаль и Варела, игравшие в "Динамо" Москва. Значит, в нашей лиге периодически есть игроки топового уровня. Вот они играли вчера", - сказал Семин.