Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон
Футбол
 
07:00 18.12.2025 (обновлено: 07:48 18.12.2025)
Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон
Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон
В среду в Эр-Райяне (Катар) французский "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка. Главным... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025
Иван Орехов
Иван Орехов
Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон

Сафонов стал первым вратарем, отразившим четыре пенальти подряд на турнире ФИФА

© Getty Images / Jan Kruger - FIFAРоссийский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
В среду в Эр-Райяне (Катар) французский "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка. Главным героем встречи стал российский вратарь парижан Матвей Сафонов, который четвертый раз подряд вышел в стартовом составе и в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара кряду от Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
РИА Новости Спорт — о первых реакциях спортивного мира на лучший матч в карьере воспитанника "Краснодара", который спустя полтора года на скамейке запасных полноценно заявил о себе как об основном голкипере лучшего клуба Европы, а не как о вечном сменщике француза Люка Шевалье.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Русский вратарь вошел в историю! Сафонов сотворил сенсацию и стал чемпионом
01:00

Пять фактов о перформансе Сафонова:

  1. Еще никогда голкипер не отражал четыре пенальти подряд в матче на турнире, проводимом под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА);
  2. Немало споров вызвал второй отраженный пенальти. Фанаты "Фламенго" и хейтеры "ПСЖ" углядели, что в момент удара Сафонов якобы раньше времени вышел с линии ворот. Впрочем, арбитры посмотрели видеоповтор эпизода и не нашли в действиях голкипера нарушения правил;
  3. Интересное наблюдение: Сафонов отразил удары со всех сторон. А ему били и в левый угол, и в правый, и по центру. Возможно, помогла шпаргалка, которую захватил Матвей на серию;
  4. К слову, в активе россиянина теперь две выигранные серии пенальти с "ПСЖ" (в прошлом сезоне помог пройти "Ланс" в рамках 1/32 финала Кубка Франции) с шестью отбитыми ударами из десяти;
  5. Сафонов завоевал шестой трофей с парижанами. И все их российский футболист, пополнивший стан "ПСЖ" летом 2024-го, поднял над головой в уходящем году. Ранее в 2025-м Сафонов брал золото чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.

И, конечно, видео!

Сафонов после победы был нарасхват

Его и на руках покачали, и с главой ФИФА сфотографировали на церемонии награждения (Джанни Инфантино совместное фото с россиянином выложил в соцсетях), и приз лучшему игроку матча вручили.
Помимо этого, Матвей оперативно выложил пост в свой Telegram-канал. А еще исполнил танец в раздевалке "ПСЖ".

"Сказали спасибо Сафонову"

Несмотря на сумасшедшее шоу Матвея, главный тренер французского гегемона Луис Энрике ушел от ответа на вопрос о том, кто станет основным стражем ворот после финала Межконтинентального кубка.
«

"Я впервые вижу вратаря, который отражает четыре пенальти. Мы счастливы продолжать выигрывать трофеи, мы заслужили эту победу. Могу ли я поменять первого номера? Вы действительно думаете, что сейчас самое время поговорить об этом? Пришло время отпраздновать этот трофей и поздравить всех тех, кто играл, и тех, кто не играл, и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но сейчас нужно просто насладиться этим моментом", — цитирует испанца L'Equipe.

Один из лидеров "ПСЖ" португалец Витинья назвал невероятным Сафонова:
«

"Невероятное чувство. Это был действительно важный финал, и мы его выиграли. Было тяжело, мы много работали и теперь очень счастливы. Мы чувствуем, что хорошо поработали, приложив немало усилий и немного удачи, но именно это нам и было нужно. Сафонов тоже был невероятен!"

Его соотечественник-одноклубник Нуну Мендеш тепло высказался о человеческих качествах Матвея:
«

"Это был сложный матч. Мы сказали спасибо Сафонову. Сегодня он показал, что эффективен в серии пенальти, я рад за него. Он очень хороший человек, который смеется и общается со всеми. Мы рады, что он с нами. На поле и за его пределами Сафонов невероятный человек. Мы стараемся тренировать пенальти, думаю, сегодня у нас получилось неплохо. Мы не забили два, но Матвей был рядом и выручил нас".

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
02:27
Не мог не похвалить первого номера сборной России и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи:
«
"Сафонов был великолепен. У нас два вратаря действительно очень высокого уровня. Отразить четыре пенальти — это нечто невероятное". (RMC Sport)

"Было немного возможностей проявить себя"

Но не только одноклубники и главные персоны парижан рукоплещут Сафонову. В ночи отреагировал на игру Матвея один из лучших вратарей в истории футбола, чемпион мира в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон:
«
"Я очень рад за Матвея, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично!" (Sport24)
Прославленный французский тренер Арсен Венгер тоже не скупится на комплименты:
«
"Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей". ("Советский спорт")
Наконец, про своего экс-вратаря высказался бывший тренер сборной России Станислав Черчесов:
«
"К сожалению, не видел игру, поэтому сложно сказать что-то конкретное. Но так проявить себя в серии пенальти, отбить четыре подряд — это большая редкость. Это о многом говорит. Мои поздравления Матвею". ("Чемпионат")

* * *

Отреагировал на успех россиянина в Катаре и украинский портал sport.ua. Отреагировал злобно, назвав триумфальную командировку "ПСЖ" "трофеем с душком". Дело, конечно, в Сафонове, чью фамилию украинские журналисты настойчиво пишут с маленькой буквы.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"ПСЖ" Сафонова лучший во всем! ФИФА вручила награды по итогам сезона
16 декабря, 21:00
 
Футбол Спорт Авторы РИА Новости Спорт Материалы РИА Спорт Спорт — видео Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Фламенго Матвей Сафонов Арсен Венгер Джанлуиджи Буффон Луис Энрике Люка Шевалье Витинья (2000)
 
