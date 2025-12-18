Рейтинг@Mail.ru
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 18.12.2025 (обновлено: 21:37 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/sablisty-2063053197.html
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию
Саблисты Дмитрий Даниленко и Алина Ключникова одержали победу на Кубке России по фехтованию, который проходит в Смоленске. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T20:44:00+03:00
2025-12-18T21:37:00+03:00
спорт
дмитрий даниленко
фехтование
кубок россии по фехтованию
яна егорян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569046142_0:0:2499:1407_1920x0_80_0_0_921f580a29bac51a3c5bbd76d2c2fd31.jpg
/20251206/borodachev-2060294332.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569046142_0:0:2279:1709_1920x0_80_0_0_a3668f1bb734889faab38ec5d1d7afb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий даниленко, фехтование, кубок россии по фехтованию, яна егорян
Спорт, Дмитрий Даниленко, Фехтование, Кубок России по фехтованию, Яна Егорян
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию

Саблисты Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Даниленко
Дмитрий Даниленко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Саблисты Дмитрий Даниленко и Алина Ключникова одержали победу на Кубке России по фехтованию, который проходит в Смоленске.
В финале чемпион мира Даниленко выиграл у Владимира Вастьянова со счетом 15:6. Бронзовыми призерами стали Олег Петровский и Марк Мекешкин.
В решающем поединке Ключникова переиграла олимпийскую чемпионку 2016 года в личной и командной сабле Яну Егорян со счетом 15:12. Бронзовые медали завоевали Алена Лисина и Александра Михайлова.
Кубок России проходит с 18 по 25 декабря в Смоленске.
Олимпиада-2020. Фехтование. Мужчины. Рапира - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Бородачев выиграл серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке
6 декабря, 12:49
 
СпортДмитрий ДаниленкоФехтованиеКубок России по фехтованиюЯна Егорян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала