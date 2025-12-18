https://ria.ru/20251218/sablisty-2063053197.html
Даниленко и Ключникова стали победителями Кубка России по фехтованию
Саблисты Дмитрий Даниленко и Алина Ключникова одержали победу на Кубке России по фехтованию, который проходит в Смоленске. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
