Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" вышел из состава участников ВХЛ из-за отсутствия финансирования - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:02 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/rostov-2062982279.html
"Ростов" вышел из состава участников ВХЛ из-за отсутствия финансирования
2025-12-18T17:02:00+03:00
2025-12-18T17:02:00+03:00
хоккей
спорт
ростовская область
россия
вхл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929728913_0:0:973:547_1920x0_80_0_0_43468f390955387315e560263775c6ed.png
/20250925/khokkey-2043204036.html
ростовская область
россия
спорт, ростовская область, россия, вхл
Хоккей, Спорт, Ростовская область, Россия, ВХЛ
"Ростов" вышел из состава участников ВХЛ из-за отсутствия финансирования

Занимающий последнее место "Ростов" снялся с ЧР из-за отсутствия финансирования

© Фото : Соцсети ВХЛШайба ВХЛ
Шайба ВХЛ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Соцсети ВХЛ
Шайба ВХЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Ростов" вышел из состава участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия финансирования со стороны министерства спорта Ростовской области, сообщается на сайте команды.
После 35 игр "Ростов" с 23 очками занимает последнее, 32-е место в таблице ВХЛ.
«
"В связи с отсутствием финансирования министерством спорта Ростовской области грантов, хоккейный клуб "Ростов" вынужден сняться с чемпионата России по хоккею", - отмечается в заявлении.
"Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба "Ростов" в чемпионате России - ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения", - отмечается на сайте клуба.
"Ростов" был создан на базе любительской команды "Кондор", основанной в 2005 году и дважды выигрывавшей чемпионат Ростовской области. В 2013 году клуб получил профессиональный статус и начал выступать в третьем по силе хоккейном чемпионате страны - Российской хоккейной лиге (РХЛ), позднее переименованной в Первенство ВХЛ, где стал чемпионом в сезонах-2014/15, 2016/17 и 2018/19. С 2019 года "Ростов" являлся участником Высшей хоккейной лиги (ныне - Всероссийской хоккейной лиги).
Александр Овечкин (слева) и Виктор Тихонов-младший - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Бросил все и уехал из России: куда исчез внук легендарного Тихонова
25 сентября, 21:20
 
ХоккейСпортРостовская областьРоссияВХЛ
 
