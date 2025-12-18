"Ростов" вышел из состава участников ВХЛ из-за отсутствия финансирования

"Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба "Ростов" в чемпионате России - ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения", - отмечается на сайте клуба.