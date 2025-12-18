"Ростов" вышел из состава участников ВХЛ из-за отсутствия финансирования

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Ростов" вышел из состава участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) из-за отсутствия финансирования со стороны министерства спорта Ростовской области, сообщается на сайте команды.
После 35 игр "Ростов" с 23 очками занимает последнее, 32-е место в таблице ВХЛ.
"В связи с отсутствием финансирования министерством спорта Ростовской области грантов, хоккейный клуб "Ростов" вынужден сняться с чемпионата России по хоккею", - отмечается в заявлении.
"Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба "Ростов" в чемпионате России - ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения", - отмечается на сайте клуба.
"Ростов" был создан на базе любительской команды "Кондор", основанной в 2005 году и дважды выигрывавшей чемпионат Ростовской области. В 2013 году клуб получил профессиональный статус и начал выступать в третьем по силе хоккейном чемпионате страны - Российской хоккейной лиге (РХЛ), позднее переименованной в Первенство ВХЛ, где стал чемпионом в сезонах-2014/15, 2016/17 и 2018/19. С 2019 года "Ростов" являлся участником Высшей хоккейной лиги (ныне - Всероссийской хоккейной лиги).
