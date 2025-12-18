Рейтинг@Mail.ru
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
19:21 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/rossija-2063040728.html
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков
спорт
россия
дмитрий песков
международный олимпийский комитет (мок)
/20251218/shakhmaty-2063032494.html
россия
спорт, россия, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Россия, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК)
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков

Песков: линия на отстаивание интересов РФ на мировой арене себя оправдывает

© РИА Новости / Алексей Куденко
Олимпийские кольца
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Линия спортивных властей России на кропотливое отстаивание интересов спортивных федераций РФ на мировой арене себя оправдывает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом линия нашего министерства спорта, наших спортивных властей, Олимпийского комитета на то, чтобы кропотливо, терпеливо, путем профессионального диалога отстаивать интересы нашей Федерации, это линия себя оправдывает. Мы постепенно боремся с проявлениями политизации спорта, мы находим отклики в МОКе, и еще больше наших федераций возвращаются полноправно в мировой, в спортивный процесс", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков поздравил российских шахматистов с возвращением флага и гимна
Спорт Россия Дмитрий Песков Международный олимпийский комитет (МОК)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала