Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков

"В целом линия нашего министерства спорта, наших спортивных властей, Олимпийского комитета на то, чтобы кропотливо, терпеливо, путем профессионального диалога отстаивать интересы нашей Федерации, это линия себя оправдывает. Мы постепенно боремся с проявлениями политизации спорта, мы находим отклики в МОКе, и еще больше наших федераций возвращаются полноправно в мировой, в спортивный процесс", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".