https://ria.ru/20251218/rossija-2063040728.html
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков
Линия спортивных властей России на кропотливое отстаивание интересов спортивных федераций РФ на мировой арене себя оправдывает, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T19:21:00+03:00
2025-12-18T19:21:00+03:00
2025-12-18T19:21:00+03:00
спорт
россия
дмитрий песков
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71878/24/718782459_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_c0fef95bc1f144c7d63d96f7fbe7cb3e.jpg
/20251218/shakhmaty-2063032494.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71878/24/718782459_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e78e947a0956541c677ae0f99f0419.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Россия, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК)
Линия спортивных влаcтей оправдывает себя, заявил Песков
Песков: линия на отстаивание интересов РФ на мировой арене себя оправдывает
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Линия спортивных властей России на кропотливое отстаивание интересов спортивных федераций РФ на мировой арене себя оправдывает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом линия нашего министерства спорта, наших спортивных властей, Олимпийского комитета на то, чтобы кропотливо, терпеливо, путем профессионального диалога отстаивать интересы нашей Федерации, это линия себя оправдывает. Мы постепенно боремся с проявлениями политизации спорта, мы находим отклики в МОКе, и еще больше наших федераций возвращаются полноправно в мировой, в спортивный процесс", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".