В ФВСР выразили уверенность в возобновлении встреч между Россией и США
Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВСР) Владимир Сальников выразил уверенность в возобновлении матчевых противостояний между пловцами...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ДЕК - РИА НОВОСТИ, АДЕЛЯ ЗИАТДИНОВА. Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВСР) Владимир Сальников выразил уверенность в возобновлении матчевых противостояний между пловцами из России и США.
Матчевые встречи в плавании - это соревнования, в рамках которых участники соревнуются не только за личное первенство, но и в командном зачете. С 1971 по 1989 год между советскими и американскими пловцами на территории обеих стран проводились встречи вне официальных международных соревнований.
"Я уже разговаривал с Брайаном Гуделлом (двукратным олимпийским чемпионом и соперником Сальникова - ред.), и мы серьезно обсуждали возрождение традиции матчевых встреч. Тема на слуху. Она обсуждалась, кстати, еще в прошлом году с американцами после чемпионата мира. Даже предлагалась нейтральная территория, например, Дубай
. Но в связи с тем, что к этому надо готовиться - с планированием, логистикой и всем остальным, конкретное место пока не реализовалось. Но уверен, что придет время, и мы возобновим то, что проходило во времена Советского Союза регулярно, и США
это было очень интересно", - сказал Сальников
журналистам.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.