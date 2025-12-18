В ФВСР выразили уверенность в возобновлении встреч между Россией и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ДЕК - РИА НОВОСТИ, АДЕЛЯ ЗИАТДИНОВА. Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВСР) Владимир Сальников выразил уверенность в возобновлении матчевых противостояний между пловцами из России и США.

Матчевые встречи в плавании - это соревнования, в рамках которых участники соревнуются не только за личное первенство, но и в командном зачете. С 1971 по 1989 год между советскими и американскими пловцами на территории обеих стран проводились встречи вне официальных международных соревнований.