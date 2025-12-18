https://ria.ru/20251218/peskov-2063034795.html
Участия в международных соревнованиях необходимы спортсменам, заявил Песков
Участия в международных соревнованиях необходимы спортсменам, заявил Песков - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Участия в международных соревнованиях необходимы спортсменам, заявил Песков
Практически невозможно выдерживать стандарты в профессиональном спорте без участия в соревнованиях на мировом уровне, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T18:59:00+03:00
2025-12-18T18:59:00+03:00
2025-12-18T19:08:00+03:00
Участия в международных соревнованиях необходимы спортсменам, заявил Песков
Песков: трудно поддерживать высокие стандарты без международных соревнований
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Практически невозможно выдерживать стандарты в профессиональном спорте без участия в соревнованиях на мировом уровне, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью "России 24", комментируя решение Международной шахматной федерации (FIDE) о возвращении россиян, Песков отметил, что всё больше спортивных федераций России полноправно возвращаются в мировой спортивный процесс.
"Без соревнований на мировом уровне выдерживать передовые спортивные стандарты в профессиональном спорте практически невозможно", - сказал Песков в эфире "России 24".
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную ФШР, она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).