Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский саночник Матвей Пересторонин занял третье место в соревнованиях одиночек на Кубке наций, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).

Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.