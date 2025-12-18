Рейтинг@Mail.ru
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США
23:55 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/perestoronin-2063072407.html
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США
Российский саночник Матвей Пересторонин занял третье место в соревнованиях одиночек на Кубке наций, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Российский саночник занял третье место на Кубке наций в США

Санный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский саночник Матвей Пересторонин занял третье место в соревнованиях одиночек на Кубке наций, который проходит в Лейк-Плэсиде (США).
Пересторонин продемонстрировал результат 51,628 секунды, отстав на 0,087 секунды от занявшего первое место американца Джонатана Густафсона (51,541). Второе место занял другой представитель США - Такер Вест (отставание - 0,033 секунды).
Россиянин Павел Репилов стал 15-м с отставанием 0,669 секунды.
Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Лейк-Плэсиде с 19 по 20 декабря и станет квалификационным стартом на Олимпийские игры 2026 года.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В среду стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска после того, как были представлены новые доказательства, обсуждавшиеся, среди прочих, с Международным олимпийским комитетом (МОК). Их характер не раскрывается.
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Олесик заняла четвертое место на Кубке наций по санному спорту в США
Вчера, 23:04
 
