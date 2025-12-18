Рейтинг@Mail.ru
"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове
09:42 18.12.2025
"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове
"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что футбол наградил голкипера французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова за терпение
спорт, руслан нигматуллин, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго
Футбол, Спорт, Руслан Нигматуллин, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго
"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове

Нигматуллин после сейвов Сафонова заявил, что футбол благодарит терпеливых

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что футбол наградил голкипера французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова за терпение и трудолюбие.
Сафонов в среду в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и принес команде трофей. Россиянин вышел на поле в стартовом составе в четвертой встрече подряд. До этого в нынешнем сезоне он не принимал участия в официальных матчах.
«
"Матвей показал выдающуюся игру. Футбол умеет благодарить терпеливых. Можно было закапризничать, давно уже куда-то уйти, обидеться на весь мир. Но единственное правильное решение в этой ситуации - работать и терпеть. И оно дало свои плоды. Четыре хороших матча. Последний - вообще выдающийся. Еще и очередной титул", - сказал Нигматуллин.
Собеседник агентства также добавил, что последние матчи могут позволить российскому вратарю стать основным в "ПСЖ".
"Будет ли Матвей теперь основным? Серьезная заявка. Учитывая, что (Люка) Шевалье особо из себя ничего не представляет. Поэтому подождем. Поздравляю Сафонова с выдающейся игрой. Так держать!" - добавил собеседник агентства.
