"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове

«

"Матвей показал выдающуюся игру. Футбол умеет благодарить терпеливых. Можно было закапризничать, давно уже куда-то уйти, обидеться на весь мир. Но единственное правильное решение в этой ситуации - работать и терпеть. И оно дало свои плоды. Четыре хороших матча. Последний - вообще выдающийся. Еще и очередной титул", - сказал Нигматуллин.