"Футбол умеет благодарить терпеливых". Нигматуллин высказался о Сафонове

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что футбол наградил голкипера французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова за терпение и трудолюбие.
Сафонов в среду в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и принес команде трофей. Россиянин вышел на поле в стартовом составе в четвертой встрече подряд. До этого в нынешнем сезоне он не принимал участия в официальных матчах.
"Матвей показал выдающуюся игру. Футбол умеет благодарить терпеливых. Можно было закапризничать, давно уже куда-то уйти, обидеться на весь мир. Но единственное правильное решение в этой ситуации - работать и терпеть. И оно дало свои плоды. Четыре хороших матча. Последний - вообще выдающийся. Еще и очередной титул", - сказал Нигматуллин.
Собеседник агентства также добавил, что последние матчи могут позволить российскому вратарю стать основным в "ПСЖ".
"Будет ли Матвей теперь основным? Серьезная заявка. Учитывая, что (Люка) Шевалье особо из себя ничего не представляет. Поэтому подождем. Поздравляю Сафонова с выдающейся игрой. Так держать!" - добавил собеседник агентства.