Трипл-дабл Гидди помог "Чикаго" победить "Кливленд" в матче НБА
"Чикаго Буллз" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T08:38:00+03:00
Трипл-дабл Гидди помог "Чикаго" победить "Кливленд" в домашнем матче НБА