Трипл-дабл Гидди помог "Чикаго" победить "Кливленд" в матче НБА
08:05 18.12.2025
Трипл-дабл Гидди помог "Чикаго" победить "Кливленд" в матче НБА
"Чикаго Буллз" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Чикаго Буллз" обыграл "Кливленд Кавальерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из "Кливленда", в активе которого 32 очка. В составе победителей больше всех очков набрал Коби Уайт (25), его партнер по команде Джош Гидди оформил трипл-дабл (23 очка, 11 подборов, 11 передач), у Тре Джонса дабл-дабл (11 очков, 11 передач).
"Чикаго" с 11 победами и 15 поражениями занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, "Кливленд" выиграл 15 матчей из 28 и располагается строчкой выше.
В другом матче дня "Мемфис Гриззлис" обыграл в гостях "Миннесоту Тимбервулвз" со счетом 116:110 (29:27, 32:35, 27:21, 28:27).
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
